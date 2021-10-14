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Эксперт по этикету Холгова назвала оскорбительным наряд Нуланд на встрече с Рябковым
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Политика
Эксперт по этикету Холгова назвала оскорбительным наряд Нуланд на встрече с Рябковым
Global Look Press  /  Michal Krumphanzl/CTK

Москва, 14 октября. Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд нарушила дипломатический этикет во время своего официального визита в Москву, об этом заявили эксперты по этикету.

Как отметила глава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова, на подобных встречах действует дресс-код Business Best, исключающий брюки у женщин. Нуланд пренебрегла этим правилом, надев малиновый брючный костюм и ботильоны в полоску. Фактически она своим нарядом оскорбила страну.

«Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», — цитирует Холгову издание «Взгляд».

Global Look Press / Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Эксперт напомнила, что канцлер Германии Ангела Меркель тоже всегда ходит в брюках, но это ее фирменный стиль, от которого она не отказывается даже во время деловых встреч. Что касается малинового цвета одежды, претензий к Нуланд предъявить нельзя, ведь дипломатический этикет позволяет надевать женщине красный костюм, если мероприятие организовано мужчиной, а на чиновнице был наряд другого цвета.

На непривычность цвета костюма указала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. По ее словам, бордовый цвет придает статус, возможно, это и хотела показать Нуланд.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после визита Нуланд в Москву в вопросах отношений России и США появились подвижки. Дипломат напомнила, что переговоры проходили за закрытыми дверями, поэтому «раскрыть все карты» она не может.

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россия сша нуланд
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