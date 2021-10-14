Татьяна Волосожар рассказала о мистических совпадениях в жюри «Ледникового периода»

Москва, 14 октября. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что в партере жюри есть заколдованное кресло. Любой, кто оказывается там, начинает ставить строгие оценки участникам проекта вне зависимости от показанных результатов, пишет Teleprogramma.pro. Волосожар указала, что это происходит, несмотря на то, что в жюри нет легкоатлетки Елены Исинбаевой и телеведущей Оксаны Пушкиной, которые занижали баллы участникам.

«То судейское кресло наверняка заколдовано. Мне кажется, что сейчас в позицию строгого судьи хотят поставить Юлию Барановскую. Но она, думаю, сопротивляется — и правильно делает», — иронизирует фигуристка.

По мнению Волосожар, у Барановской есть своя четкая позиция. А самые строгие члены жюри на проект пока не приглашены.

Стоит отметить, что шоу «Ледниковый период» успешно идет на Первом канале не первый год. Пары, составленные под руководством заслуженных тренеров из звезд шоу-бизнеса и профессиональных спортсменов, борются там за победу.

Ранее олимпийская чемпионка «Сочи-2014» называла свою фаворитку олимпийского сезона в женском одиночном катании. По словам спортсменки, ей определенно стала Камила Валиева.

«У меня есть личные фавориты. В женском одиночном катании это — Камила Валиева, мне очень нравится эта девочка. Это действительно балерина на льду», — говорила ранее Волосожар.

При этом, по мнению Татьяны, у всех девушек есть свои сильные стороны, каждая по-своему уникальна, но фавориткой она по-прежнему называет именно Валиеву.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева установила два мировых рекорда на турнире в Финляндии.