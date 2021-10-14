Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 12:59
12:56
Происшествия
Самарскую учительницу подозревают в совращении 15-летней ученицы
12:55
Общество
Путин заявил о необходимости создания условий для совмещения женщинами работы и семьи
12:55
Общество
Жители Новосибирска раскритиковали идею депутата запретить троллейбусы
12:53
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово
12:52
Происшествия
Экс-чиновник Камалутдинов о ЧП в метро: Извинения от имени всего народа Дагестана излишни
12:51
Политика
Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
12:50
Происшествия
Два человека погибли при перестрелке в Бейруте
12:49
Весь мир
Проиранские силы пообещали ответить на израильские авиаудары по Сирии
12:47
Происшествия
Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете будут судить в больнице
12:47
Общество
Путин назвал важнейшей нравственной опорой традиционные семейные ценности
Все новости

Проблемы ЖКХ: кто должен выбирать управляющую компанию
Общество
Проблемы ЖКХ: кто должен выбирать управляющую компанию
Агентство городских новостей Москва  / 

Жильцы многоквартирных домов могут лишиться полномочий по назначению управляющих компаний (УК). Их планируется передать региональным операторам по управлению жильем, которые будут выбирать УК с помощью открытых конкурсов. Такие изменения в законодательстве допустили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Поскольку стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года предусматривает создание органа, который займется возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах.

Зачем нужны региональные операторы? И значит ли это, что в квитанции ЖКХ появится дополнительная графа расходов? Смогут ли жители повлиять на решение регопертора о выборе УК? Не станут ли эти нововведения лазейкой для недобросовестных управляющих компаний?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит руководитель ЖКХ-контроля в Ленинградской области Сергей Худяев.

Прямой эфир с участием Сергея Худяева пройдет 14 октября, в четверг, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Проблемы ЖКХ: кто должен выбирать управляющую компанию
жкх управляющие компании жкх-контроль сергей худяев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru