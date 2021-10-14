Проблемы ЖКХ: кто должен выбирать управляющую компанию

Жильцы многоквартирных домов могут лишиться полномочий по назначению управляющих компаний (УК). Их планируется передать региональным операторам по управлению жильем, которые будут выбирать УК с помощью открытых конкурсов. Такие изменения в законодательстве допустили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Поскольку стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года предусматривает создание органа, который займется возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах.

Зачем нужны региональные операторы? И значит ли это, что в квитанции ЖКХ появится дополнительная графа расходов? Смогут ли жители повлиять на решение регопертора о выборе УК? Не станут ли эти нововведения лазейкой для недобросовестных управляющих компаний?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит руководитель ЖКХ-контроля в Ленинградской области Сергей Худяев.

Прямой эфир с участием Сергея Худяева пройдет 14 октября, в четверг, в 16:00.

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