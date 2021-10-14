Москва и Петербург станут популярнейшими направлениями для отдыха на ноябрьские праздники

Москва, 14 октября. Большую популярность у российских туристов в период ноябрьских выходных получат Москва и Санкт-Петербург, сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов в области туризма, эти два направления могут обрести популярность среди россиян зимой и в межсезонье в целом. Они считают, что пик продаж туров в эти города наступит за 5-7 дней до ноябрьских праздников.

Кроме того, мегаполисы предоставляют путешественникам широкий выбор объектов для размещения. Также в этих городах отмечается насыщенная культурная и экскурсионная программа, и кроме того, удобная транспортная доступность.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее рекомендовала россиянам не спешить с покупкой билетов в Таиланд. Она напомнила, что оперштаб также пока не выдавал разрешения на полеты отечественным авиакомпаниям в эту страну.