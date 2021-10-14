Экономист Хазанов: энергокризис на Украине может иметь катастрофические последствия

Москва, 14 октября. Энергетический кризис на Украине может иметь катастрофические последствия, и прогнозы о «промерзлых школах», детских садах и больницах уже не выглядят как сцена из фантастического фильма, заявил кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

В трех областях Украины уже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нежелания поставщиков снабжать бюджетные учреждения газом, отметил эксперт в беседе с изданием «Аргументы и факты». При этом от закупки российского газа киевские власти отказываются, «предпочитая заставлять своих граждан заниматься охлаждающими процедурами».

«И если уже сейчас жители Киева ездят по выходным погреться у печек, отапливаемых дровами, то зимой они, не исключено, вообще не будут с них вылезать. Тут дилемма простая: или сидеть в холодных офисах и квартирах в столице Украины, или в тепле на даче», — подчеркнул Хазанов.

Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной. При этом не исключено возобновление поставок топлива в соседнюю страну, но все будет зависеть от коммерческих условий.