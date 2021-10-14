Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 12:59
12:56
Происшествия
Самарскую учительницу подозревают в совращении 15-летней ученицы
12:55
Общество
Путин заявил о необходимости создания условий для совмещения женщинами работы и семьи
12:55
Общество
Жители Новосибирска раскритиковали идею депутата запретить троллейбусы
12:53
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово
12:52
Происшествия
Экс-чиновник Камалутдинов о ЧП в метро: Извинения от имени всего народа Дагестана излишни
12:51
Политика
Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
12:50
Происшествия
Два человека погибли при перестрелке в Бейруте
12:49
Весь мир
Проиранские силы пообещали ответить на израильские авиаудары по Сирии
12:47
Происшествия
Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете будут судить в больнице
12:47
Общество
Путин назвал важнейшей нравственной опорой традиционные семейные ценности
Все новости

Экономист Хазанов: энергокризис на Украине может иметь катастрофические последствия

  /   Обновлено: 14 октября 2021 11:18
Экономика
Экономист Хазанов: энергокризис на Украине может иметь катастрофические последствия
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 октября. Энергетический кризис на Украине может иметь катастрофические последствия, и прогнозы о «промерзлых школах», детских садах и больницах уже не выглядят как сцена из фантастического фильма, заявил кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

В трех областях Украины уже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нежелания поставщиков снабжать бюджетные учреждения газом, отметил эксперт в беседе с изданием «Аргументы и факты». При этом от закупки российского газа киевские власти отказываются, «предпочитая заставлять своих граждан заниматься охлаждающими процедурами».

«И если уже сейчас жители Киева ездят по выходным погреться у печек, отапливаемых дровами, то зимой они, не исключено, вообще не будут с них вылезать. Тут дилемма простая: или сидеть в холодных офисах и квартирах в столице Украины, или в тепле на даче», — подчеркнул Хазанов.

Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной. При этом не исключено возобновление поставок топлива в соседнюю страну, но все будет зависеть от коммерческих условий.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Хазанов: энергокризис на Украине может иметь катастрофические последствия
российский газ холодная зима газ на украине леонид хазанов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru