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Силуанов посоветовал G20 опасаться стагфляции
Экономика
Силуанов посоветовал G20 опасаться стагфляции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 октября. Мировая экономика может пойти по сценарию развития стагфляции, предупреждает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Управляющие центробанками из «Группы двадцати» встретились с министрами финансов стран-участниц международного объединения. В рамках мероприятия руководитель отечественного Минфина указал на существование рисков стагфляции.

«Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах «двадцатки», и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны»,— цитирует господина Силуанова Минфин России.

Глава финансового министерства заявил, что членам «Большой двадцатки» требуется пойти по примеру Москвы и нормализовать свою бюджетную и кредитно-денежную политику, чтобы избежать раскручивания «стагфляционной спирали».

Среди важных решений, достигнутых в ходе дискуссий, стало одобрение G20 Совместного заявления, а также плана по обновлению правил налогообложения крупных международных корпораций.

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