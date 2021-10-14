Узбекистан не намерен размещать американских военных на своей территории

Ташкент, 14 октября. Узбекистан не намерен размещать на своей территории антитеррористические подразделения США, заявил руководитель информационной службы оборонного ведомства республики Бахром Зульфикаров.

Ранее сообщалось, что Пентагон хочет обсудить с узбекской стороной возможность размещения своих «загоризонтных» сил на территории страны. Однако в интервью ТАСС Зульфикаров заявил, что Ташкент не получал соответствующих предложений от американцев и не планирует предпринимать такие шаги.

«Это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны», — сообщил он.

Ранее издание Politico писало, что минобороны США хочет провести переговоры с Узбекистаном в ближайшее время. Сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность подписания с Ташкентом соглашения, которое позволило бы военным США наносить удары по целям в Афганистане с территории страны.