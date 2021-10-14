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Узбекистан не намерен размещать американских военных на своей территории
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Армия
Узбекистан не намерен размещать американских военных на своей территории
wikipedia.org  /  Davide Mauro / CC BY-SA 4.0

Ташкент, 14 октября. Узбекистан не намерен размещать на своей территории антитеррористические подразделения США, заявил руководитель информационной службы оборонного ведомства республики Бахром Зульфикаров.

Ранее сообщалось, что Пентагон хочет обсудить с узбекской стороной возможность размещения своих «загоризонтных» сил на территории страны. Однако в интервью ТАСС Зульфикаров заявил, что Ташкент не получал соответствующих предложений от американцев и не планирует предпринимать такие шаги.

«Это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны», — сообщил он.

Ранее издание Politico писало, что минобороны США хочет провести переговоры с Узбекистаном в ближайшее время. Сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность подписания с Ташкентом соглашения, которое позволило бы военным США наносить удары по целям в Афганистане с территории страны.

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сша узбекистан пентагон военные базы
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