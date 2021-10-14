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Захарова сравнила с лицемерием решение Совета ЕС расширить санкционный список против РФ
Политика
Захарова сравнила с лицемерием решение Совета ЕС расширить санкционный список против РФ
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 14 октября. Решение Совета ЕС расширить список граждан России, которые находятся под санкциями Евросоюза за «угрозу территориальной целостности Украины», является лицемерием и играми европейских стран, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Соответствующее заявление она сделала на полях III Евразийского женского форума. По словам дипломата, любые принятые в обход Совбеза ООН «некие санкционные решения» являются нелегитимными с международно-правовой точки зрения.

«В общем-то так к ним и стоит относиться. Конечно, у этого есть и некая политологическая оценка. Это санкционные игры, это настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения, это противоречит праву.<...>Кроме как игрищами, лицемерием назвать это нельзя», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предостерегла Украину от попыток добиться «экстрадиции» нового посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. О возможных действиях Киева ранее рассказал экс-заместитель украинского генпрокурора Гюндуз Мамедов. Представитель МИД страны Олег Николенко сообщил, что министерство обратилось к руководству островного государства по поводу якобы преступной деятельности нового посла РФ.

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