Захарова сравнила с лицемерием решение Совета ЕС расширить санкционный список против РФ

Москва, 14 октября. Решение Совета ЕС расширить список граждан России, которые находятся под санкциями Евросоюза за «угрозу территориальной целостности Украины», является лицемерием и играми европейских стран, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Соответствующее заявление она сделала на полях III Евразийского женского форума. По словам дипломата, любые принятые в обход Совбеза ООН «некие санкционные решения» являются нелегитимными с международно-правовой точки зрения.

«В общем-то так к ним и стоит относиться. Конечно, у этого есть и некая политологическая оценка. Это санкционные игры, это настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения, это противоречит праву.<...>Кроме как игрищами, лицемерием назвать это нельзя», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предостерегла Украину от попыток добиться «экстрадиции» нового посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. О возможных действиях Киева ранее рассказал экс-заместитель украинского генпрокурора Гюндуз Мамедов. Представитель МИД страны Олег Николенко сообщил, что министерство обратилось к руководству островного государства по поводу якобы преступной деятельности нового посла РФ.