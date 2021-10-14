Состарившееся лицо и обвисший живот Мадонны напугали фанатов

Нью-Йорк, 14 октября. Известная американская певица и актриса Мадонна шокировала поклонников своей состарившейся внешностью. 63-летняя звезда вышла на улицы Нью-Йорка в облегающем платье, которое подчеркнуло все неровности ее фигуры.

Артистка выступила в Гарлеме и опубликовала ряд снимком с этого мероприятия, на которых ее внешность кажется идеальной. Однако позже появилось большое количество кадров, которые были сделаны папарацци и не подверглись обработке. Во время концерта звезда появилась на публике в длинном черном платье по фигуре с высоким разрезом. Мадонна надела сетчатые колготки и туфли на каблуке в цвет наряда. Образ был завершен кружевными перчатками, сообщает «МИР 24».

На снимках, которые позже были опубликованы в соцсетях, популярная исполнительница, хвалившаяся своей идеальной формой, предстала перед поклонниками довольно постаревшей. Фотографии появились в Instagram-аккаунте одного из изданий.

«Кто бы мог подумать, что Мадонна в своем аккаунте и Мадонна на концерте — два неузнаваемых человека»; «Она очень пухлая, кожа у нее грубая. Без фильтров Мадонна ничтожна. Ей, стоит принимать свою старость»; «Не могу поверить, что эта морщинистая женщина с обвисшим животом и есть мой кумир. Просто два разных человека. К чему эта ложь?» — резко отреагировали пользователи под снимком.

Ранее 63-летняя артистка призналась, что самыми комфортными для нее являются кратковременные отношения. Звезда призналась, что всегда отдает предпочтения мужчинам на одну ночь.