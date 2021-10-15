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День отца 17 октября 2021 года: как появился в России, история праздника, традиции
Общество
День отца 17 октября 2021 года: как появился в России, история праздника, традиции
Федеральное агентство новостей  / 

Отныне в России будет свой национальный День отца. Праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Цель Дня отца — укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей, говорится в документе.

Праздник будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября. В 2021 году первый российский День отца приходится на 17 октября.

День отца составит «пару» российскому Дню матери. Этот праздник был учрежден в 1998 году указом первого президента РФ Бориса Ельцина. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году праздник матерей отмечается 28 ноября.

День отца: история праздника

День отца отмечается во многих странах. Традиция пришла из Соединенных Штатов, где праздник приходится на каждое третье воскресенье июня. Подробнее об истории этого праздника рассказывается в инфографике ФАН.

Чествовать отцов в США начали неофициально еще в начала XX века. Общенациональный статус и дату праздник получил в 1966 году при президенте Линдоне Джонсоне. Официальный документ о праздновании Дня отца был подписан президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году.

В США по традиции в этот день не только поздравляют всех отцов, но и стараются оказать поддержку, в том числе материальную, мужчинам с низкими доходами, в одиночку воспитывающим детей.

Со временем американская традиция чествовать отцов пришла и в другие страны. Многие государства отмечают праздник в тот же день, что в США.

Федеральное агентство новостей /

Российский День отца, как и День матери, не имеет статуса общегосударственного выходного дня. Но поскольку праздник приходится на воскресенье, люди могут провести этот день дома, в семейной обстановке.

В некоторых субъектах федерации День отца уже довольно давно отмечается на региональном уровне. При этом в каждом регионе выбрана своя дата. В этот день проходят мероприятия, посвященные отцам и многодетным семьям. Отцы, хорошо зарекомендовавшие себя в воспитании детей, получают награды.

Но в целом общероссийские традиции празднования Дня отца в нашей стране еще предстоит выработать.

Федеральное агентство новостей /

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семейные ценности день отца
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