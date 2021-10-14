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Экономист Лобода: Потенциал роста у «Башнефти» выше, чем у других участников рынка

  /   Обновлено: 14 октября 2021 11:18
Экономика
Экономист Лобода: Потенциал роста у «Башнефти» выше, чем у других участников рынка
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Акции «Башнефти», одной из крупнейших российских нефтеперерабатывающих компаний, стали дорожать на фоне роста мировой стоимости этого топлива. Об этом в беседе с ФАН заявил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Как стало известно, цены на нефть марки Brent возобновили свой рост сегодня утром после небольшого снижения накануне. На этом фоне на 1,28% подросли акции компании «Башнефть»: сейчас этот показатель варьируется на уровне 1 538,5 рубля.

«Акции «Башнефти» дорожают не только на фоне роста мировых цен на энергоресурсы, в первую очередь на нефть и газ, но и благодаря тому, что за последний период в 1–1,5 года компания оказалась не совсем достойно оцененной среди инвесторов. Поэтому потенциал роста у «Башнефти» намного выше, чем у других участников рынка», — отметил Андрей Лобода.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

По словам эксперта, перспективы развития у российской компании достаточно высокие. Горизонт роста для нее в ближайшие полгода может составить от 20% до 30%.

«Надо отметить, что у компании уже [на протяжении] более 15 лет выстроена система корпоративного управления, которая соответствует высочайшим мировым стандартам, и дивидендная политика остается наиболее привлекательной. Поэтому в портфеле частных и институциональных инвесторов акции компании могут продолжать расти», — заключил экономист.

Ранее опрошенные ФАН экономисты и аналитики отметили значительную ценовую привлекательность акций «Башнефти». Так, холдинг «Финам» рекомендует инвестировать в обыкновенные и привилегированные акции российской компании. Учитывая текущие минимумы, ее ценные бумаги имеют хорошие перспективы к росту.

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