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Делегация «Талибана» направилась в Турцию для обсуждения двусторонних отношений

  /   Обновлено: 14 октября 2021 11:27
Весь мир
Делегация «Талибана» направилась в Турцию для обсуждения двусторонних отношений
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 14 октября. Делегация «Талибана»1 (запрещен в РФ) отправилась в Турцию во главе с исполняющим обязанности главы МИД Амиром Ханом Муттаки. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи сообщил, что целью поездки является обсуждение вопросов гуманитарной помощи, торговли, улучшения отношений между странами.

Турецкая Республика — один из самых активных игроков на афганском направлении. После эвакуации контингента НАТО из республики Анкара выступила с инициативой обеспечения работы и безопасности аэропорта Кабула. Однако в конце сентября стало известно, что сторонам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу.

Кроме того, Турция в числе первых предоставляет Афганистану гуманитарную помощь, что несколько смягчает углубляющийся в стране дефицит товаров первой необходимости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе экстренного саммита G20 призвал страны «Большой двадцатки» поддерживать диалог с талибами и «терпеливо» помогать им в демократизации. Для этих целей он предложил сформировать рабочую группу по Афганистану во главе с Турцией.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане 15 августа 2021 года — в день, когда экс-президент республики Ашраф Гани с несколькими приближенными экстренно бежал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чем спровоцировал коллапс вооруженных сил и всей системы государственного управления.

В первый же день после входа талибов в Кабул среди некоторых афганцев стала наблюдаться паника. Они устремились в международный аэропорт и к границам соседних государств, причем сперва это были преимущественно те люди, которые работали на правительство и сотрудничали с иностранными войсками. В настоящий же момент поток желающих покинуть Афганистан не уменьшается, однако основным мотивирующим фактором стал гуманитарный кризис.

По этому поводу на встрече G20 прозвучала инициатива о выделении миллиарда евро для оказания гумпомощи афганскому населению и соседним странам, принимающим беженцев. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Турция содержит 3,6 миллиона сирийских беженцев и не сможет принять еще. Президент добавил, что главный удар новой иммиграционной волны придется на Европу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан турция талибан
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