Делегация «Талибана» направилась в Турцию для обсуждения двусторонних отношений

Кабул, 14 октября. Делегация «Талибана»1 (запрещен в РФ) отправилась в Турцию во главе с исполняющим обязанности главы МИД Амиром Ханом Муттаки. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи сообщил, что целью поездки является обсуждение вопросов гуманитарной помощи, торговли, улучшения отношений между странами.

یک هیات بلندرتبه به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امروز عازم ترکیه شده است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که قرار است در این سفر در مورد برقراری ارتباط بهتر میان دو کشور، کمک‌های بشردوستانه، تجارت و برخی از موضوعات دیگر گفتگو شود. pic.twitter.com/bazQ3pU57U — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) October 14, 2021

Турецкая Республика — один из самых активных игроков на афганском направлении. После эвакуации контингента НАТО из республики Анкара выступила с инициативой обеспечения работы и безопасности аэропорта Кабула. Однако в конце сентября стало известно, что сторонам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу.

Кроме того, Турция в числе первых предоставляет Афганистану гуманитарную помощь, что несколько смягчает углубляющийся в стране дефицит товаров первой необходимости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе экстренного саммита G20 призвал страны «Большой двадцатки» поддерживать диалог с талибами и «терпеливо» помогать им в демократизации. Для этих целей он предложил сформировать рабочую группу по Афганистану во главе с Турцией.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане 15 августа 2021 года — в день, когда экс-президент республики Ашраф Гани с несколькими приближенными экстренно бежал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чем спровоцировал коллапс вооруженных сил и всей системы государственного управления.

Former Afghan President Ashraf Ghani fled with $169MILLION in his cash-stuffed helicopter https://t.co/k8O15SJ5W7 — AJ Post (@ajpost_news) October 13, 2021

В первый же день после входа талибов в Кабул среди некоторых афганцев стала наблюдаться паника. Они устремились в международный аэропорт и к границам соседних государств, причем сперва это были преимущественно те люди, которые работали на правительство и сотрудничали с иностранными войсками. В настоящий же момент поток желающих покинуть Афганистан не уменьшается, однако основным мотивирующим фактором стал гуманитарный кризис.

По этому поводу на встрече G20 прозвучала инициатива о выделении миллиарда евро для оказания гумпомощи афганскому населению и соседним странам, принимающим беженцев. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Турция содержит 3,6 миллиона сирийских беженцев и не сможет принять еще. Президент добавил, что главный удар новой иммиграционной волны придется на Европу.

1 Организация запрещена на территории РФ.