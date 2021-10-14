«Этот день в истории». Что произошло 14 октября, праздники, факты, люди

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

Сегодня во многих странах отмечают Всемирный день зрения. От проблем, наверное, с главным органом чувств человека страдают миллионы людей на планете. Памятный день призывает человечество обратить внимание на проблемы и трудности, связанные со зрением.

День рождения сегодня отмечает самый популярный плюшевый медведь Винни Пух. 14 октября 1926 года была издана первая книга про маленького медвежонка.

Чем еще запомнится нам 14-ый день октября, узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».