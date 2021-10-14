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Лента
14 октября 12:58
12:56
Происшествия
Самарскую учительницу подозревают в совращении 15-летней ученицы
12:55
Общество
Путин заявил о необходимости создания условий для совмещения женщинами работы и семьи
12:55
Общество
Жители Новосибирска раскритиковали идею депутата запретить троллейбусы
12:53
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, чем может закончиться очередное обострение в Косово
12:52
Происшествия
Экс-чиновник Камалутдинов о ЧП в метро: Извинения от имени всего народа Дагестана излишни
12:51
Политика
Пользователи Facebook возмутились реакции Борреля на контракт Венгрии и «Газпрома»
12:50
Происшествия
Два человека погибли при перестрелке в Бейруте
12:49
Весь мир
Проиранские силы пообещали ответить на израильские авиаудары по Сирии
12:47
Происшествия
Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете будут судить в больнице
12:47
Общество
Путин назвал важнейшей нравственной опорой традиционные семейные ценности
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«Этот день в истории». Что произошло 14 октября, праздники, факты, люди
Видео

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

Сегодня во многих странах отмечают Всемирный день зрения. От проблем, наверное, с главным органом чувств человека страдают миллионы людей на планете. Памятный день призывает человечество обратить внимание на проблемы и трудности, связанные со зрением.

День рождения сегодня отмечает самый популярный плюшевый медведь Винни Пух. 14 октября 1926 года была издана первая книга про маленького медвежонка.

Чем еще запомнится нам 14-ый день октября, узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».

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этот день в истории
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