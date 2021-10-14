Коррупция, госизмена и рост цен: иранские консерваторы добиваются суда над Хасаном Роухани

Бывший президент Ирана Хасан Роухани может предстать перед судом — по крайней мере, этого добиваются сторонники консервативного лагеря в парламенте. Среди основных претензий к бывшему главе исполнительной власти — коррупция, заключение невыгодной для Тегерана ядерной сделки и ответственность за гибель иранцев во время протестов 2019 года.

О возможных попытках расследовать деятельность Роухани говорилось еще при его президентстве, однако после ухода политика с руководящего поста эти настроения усилились.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, есть ли перспективы у иска иранских парламентариев и почему репутация экс-президента вызвала у них серьезные вопросы.

Иски и петиции

Группа депутатов Меджлиса (парламент Ирана) подала официальный иск в судебные органы с требованием предать суду бывшего президента республики Хасана Роухани.

Ультраконсервативные парламентарии утверждают, что их расследование установило неправомерные действия бывшего главы исполнительной власти и невыполнение им президентских обязанностей в течение двух последовательных сроков, с 2013 по 2021 годы.

An influential committee in Iran's hard-line parliament submitted a formal lawsuit to the judiciary demanding former President Hassan Rouhani be put on trial https://t.co/JUi1KrbX0f — Al-Monitor (@AlMonitor) October 13, 2021

Среди обвинений в адрес экс-президента — девальвация национальной валюты, уничтожение рабочих мест и назначение «шпионов» и лиц с двойным гражданством на важные государственные посты. Заместитель спикера Меджлиса Абдолреза Месри, председательствовавший на сессии 12 октября, заявил, что законодатели будут уважать любое решение судебной власти, которая, по его словам, является «независимым органом».

Судебная система Ирана традиционно считалась консервативной структурой, глава которой непосредственно назначается Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. В настоящее время этот руководящий пост занимает клирик Голам-Хоссейн Мохсени Эджеи.

К официальной жалобе депутатов была приложена онлайн-петиция, подписанная более чем полумиллионом студентов, молодых представителей духовенства и людей из разных слоев общества. Документ призывает Меджлис продолжать рассмотрение этого вопроса до тех пор, пока не будет вынесен судебный вердикт против бывшего президента.

В петиции перечислены 18 пунктов. Экс-главу исполнительной власти Исламской республики, в частности, обвиняют в обмане общественности по поводу снятия санкций, а также в уничтожении ядерного потенциала Ирана. Политику даже приписали государственную измену, которая карается в стране смертной казнью.

Сторонники жесткой линии Ирана неоднократно заявляли, что «разведывательные службы противника» проникли в переговорную команду правительства Роухани, что в итоге привело к подписанию «унизительной» ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.

???????? Persecution of #Iran's former moderate president #Rouhani begins.



???? So far, over half a million Iranians & #IRGC leaders have signed a petition to arrest him on numerous MADE UP charges; among them: sabotaging Iranian economy, installing foreign spies in Govt positions, etc. pic.twitter.com/abHuyNJRIP — Terror Alarm (@terror_alarm) August 30, 2021

Подписанты также полагают, что Роухани виновен в гибели более 200 иранцев во время беспорядков в ноябре 2019 года, вызванных повышением цен на топливо. Согласно содержанию документа, повышение стоимости горючего стало следствием «подрывной деятельности» бывшего президента. Тогда Верховный лидер Ирана публично поддержал спорный план экс-главы исполнительной власти и связал демонстрации с иностранными врагами. Акции протеста были разогнаны с применением силы.

Роль Роухани в подавлении беспорядков была подчеркнута его предшественником Махмудом Ахмадинежадом в письме, написанном по случаю окончания второго срока президентства умеренного политика в августе 2021 года. По мнению автора этого длинного обращения, Роухани привел Иран к упадку и проложил путь к кровопролитию во время демонстраций. В этой связи Ахмадинеджад призвал привлечь к ответственности предыдущего президента, экс-главу МВД Абдолрезу Рахмани Фазли и бывшего министра нефти Бижана Намдара Зангене.

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En una carta de 9.000 palabras, Ahmadineyad arremete contra el saliente Rouhani.

Mahmoud Ahmadinejad ha criticado duramente la actuación de Rouhani y le ha culpado de provocar lo que él llama "el declive de la República Islámica."

(F: @IranIntl_En)⬇️https://t.co/kcbMEh3PDC — ???????????????????????????? ???????? (@GQuintinB) August 1, 2021

Порочащий сериал

Роухани попрощался со своим президентским постом 2 августа, передав его ультраконсерватору Эбрахиму Раиси, который одержал уверенную победу на июньских выборах. С тех пор представитель умеренного лагеря ушел в тень, что сделало его будущую политическую карьеру загадкой для всех.

Хоть сейчас он фактически исчез из поля зрения, его деятельность активно обсуждается депутатами Меджлиса. Забавно, но причиной этому во многом является второй сезон сериала «Гандо», названного в честь местного вида крокодила. По сюжету вымышленное правительство страны (во многом напоминающее кабмин Роухани) представлено как сборище коррумпированных чиновников, причастных к шпионажу и готовых подыгрывать Западу. В рамках одной из сюжетных арок среди участников переговоров по ядерной программе Ирана фигурировал шпион.

Триллер, к созданию которого причастен Корпус стражей исламской революции (КСИР), получил популярность среди сторонников жесткой линии. Из-за явных отсылок к правительству Роухани «Гандо» был запрещен к показу, однако после ухода политика сериал вновь вышел на экраны.

Campaign for Rouhani’s trial grows louder in Iran https://t.co/6cIU4Hgb6u — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 5, 2021

Депутат Джавад Никбин, представляющий город Кашмер в иранском парламенте, заявил, что после показанного в сериале деятельность представителей администрации Роухани должна быть расследована.

«"Гандо" может быть либо правдой, либо ложью. Если это ложь, то было бы лучше прекратить ее транслировать. Если это правда, то Роухани и его команда должны быть привлечены к ответственности как можно скорее», — сказал парламентарий.

Сторонники администрации Роухани выступили против этих призывов. Клирик-реформист Фазель Мейбоди предположил, что если экс-президент предстанет перед судом, то и другие видные политики могут оказаться в опасности. Этот комментарий, похоже, имел отсылку к самому Хаменеи.

Другие «защитники» Роухани заявили, что, если шоу продолжит транслировать вводящий в заблуждение контент, то его следует снять с эфира и принять меры против создателей.

«Если это ложь, то недостаточно прекратить вещание. Сторона обвинения и вещатель также должны быть привлечены к ответственности. В любом обществе, которое занимается сложными вопросами, игнорирование обвинений является признаком того, что они действительно серьезны», — утверждает депутат-реформист Аббас Абди.

IRGC-linked spy drama “Gando” is designed to discredit Zarif before the June election. It shows just how seriously it takes his prospects #Iran https://t.co/juB1wnwE7O — Vali Nasr (@vali_nasr) April 28, 2021

Кроме того, экс-глава МИД Исламской республики Джавад Зариф, который тоже негативно изображен в «Гандо», назвал телесериал «ложью от начала до конца».

В свою очередь, ультраконсервативная газета Kayhan в августе приветствовала разоблачения, сделанные в «Гандо», в том числе предполагаемые связи между высокопоставленными должностными лицами и иностранными миссиями, а именном посольством Великобритании.

По всей видимости, данный шпионский сериал можно рассматривать как инструмент консерваторов в борьбе против реформистских и умеренных сил. Тем не менее рядовыми гражданами Ирана исключение картины из телепрограммы было воспринято негативно.

Iran's controversial spy thriller series 'Gando' back on TVhttps://t.co/TfBkOEBPBP — Rudaw English (@RudawEnglish) September 7, 2021

Коррупционные скандалы

На фоне дискуссий вокруг сериала иранские парламентарии напоминают и о коррупционных скандалах, связанных с администрацией Роухани. Так, в 2020 году депутат Меджлиса Джавад Карими Годооси заявил, что в 2017 году тогдашний президент республики отдал распоряжение переправить в Иракский Курдистан 36,1 миллиарда долларов и еще 80 тонн золота. По словам парламентария, к операции были привлечены три банды, занимавшиеся контрабандой наркотиков, товаров и валюты.

Деньги были доставлены в город Сулеймания, однако получатель так и не был назван. Не исключено, что такая схема могла быть связана с финансированием Ираном своих ополченцев в регионе.

Rouhani oversaw smuggling of over $30 bln to Iraqi Kurdistan, says Iranian MP https://t.co/73otU481A6 pic.twitter.com/oMIyySeeM1 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) June 4, 2020

Кроме того, в июне нынешнего года депутат Мохсен Дехнави заявил, что Роухани и его бывший заместитель Исхак Джахангири должны предстать перед судом за разграбление и распределение 60 тонн золотых запасов страны и 18 миллиардов долларов в иностранной валюте среди своих друзей.

Остается ждать

Пока неясно, как на иск иранских парламентариев отреагирует судебная система, строго контролируемая Али Хаменеи. В послереволюционном Иране ни один бывший президент еще не был замечен на скамье подсудимых. И все же, независимо от их политических пристрастий, они разделили одну и ту же судьбу: были фактически маргинализованы и один за другим лишались милости аятоллы.

Однако важно учитывать, что депутаты-консерваторы подали не один, а сразу несколько судебных исков против Роухани — в том числе за провал в контроле за пандемией COVID-19 в апреле.

В последние годы родственники государственных чиновников подвергались преследованию со стороны судебной системы, в которой доминирует жесткая линия, и в некоторых случаях попадали в тюрьму. В частности, уже открыты дела о коррупции против Мехди Джахангири, брата вице-президента, и Ахмада Арагчи, бывшего чиновника Центробанка и племянника высокопоставленного дипломата Аббаса Арагчи.

К ответственности привлекались и некоторые должностные лица, занимавшие ключевые посты. В 2014 году Хамид Багаи, ранее вице-президент при Махмуде Ахмадинежаде, был приговорен к 15 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Эсфандиар Рахим Машаи, еще один вице-президент при Ахмадинежаде, был обвинен в колдовстве и арестован в 2018 году.

ماموران امنیتی دقایقی قبل اسفندیار رحیم #مشایی را بازداشت کردند./ وبسایت دولت بهار pic.twitter.com/iqAbp48Qcl — ایران وایر (@iranwire) March 17, 2018

Во время дебатов в преддверии президентских выборов, проходивших 18 июня этого года, Эбрахим Раиси заявлял, что Роухани должен быть привлечен к ответственности за провальное регулирование роста цен на бензин в ноябре 2019 года, что привело к общенациональным протестам и убийствам сотен людей силами безопасности.

С одной стороны, такие заявления могли быть просто частью предвыборной кампании ради привлечения внимания. С другой — учитывая влиятельность консервативного лагеря, возможно, Роухани теперь действительно есть чего остерегаться.