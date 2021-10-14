Камиллу Готтлиб исключили из очереди на королевский престол Монако

В пятидесятые американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III и из обычной киноактрисы стала настоящей княгиней, пишет Marie Claire.

К сожалению, в 1982 году Келли погибла в автокатастрофе. Она перенесла инсульт прямо за рулем. Внезапная смерть королевы стала причиной распространения мистических слухов о том, что княжеская семья проклята в XIII веке средневековой ведьмой.

Эта идея была показана в документальном фильме Channel 5, который называется «Проклятие детей Грейс Келли».

Младшая дочь Грейс Стефани в момент ДТП находилась вместе с ней в автомобиле. До 1989 года она не хотела говорить о смерти матери.

Она пошла наперекор правилам королевского дворца и начала тайно встречаться со своим телохранителем Даниэлем Дюкрю, позднее даже родила от него двоих детей. В 1992 году появился Луи, а в 1994-м — Полина. Дети не могли считаться претендентами на престол Монако, но после того, как Стефани вышла замуж за Дюкрю в июле 1995 года, их включили в линию престолонаследия Монако. Правда, в 1996 году супруги развелись, но это никак не повлияло на исход событий.

Сейчас Стефани — 14-й кандидат на престол Монако, а ее дети занимают 15-е и 16-е места соответственно.