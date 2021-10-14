Камиллу Готтлиб исключили из очереди на королевский престол Монако

В пятидесятые американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III и из обычной киноактрисы стала настоящей княгиней, пишет Marie Claire.
К сожалению, в 1982 году Келли погибла в автокатастрофе. Она перенесла инсульт прямо за рулем. Внезапная смерть королевы стала причиной распространения мистических слухов о том, что княжеская семья проклята в XIII веке средневековой ведьмой.
Эта идея была показана в документальном фильме Channel 5, который называется «Проклятие детей Грейс Келли».
Младшая дочь Грейс Стефани в момент ДТП находилась вместе с ней в автомобиле. До 1989 года она не хотела говорить о смерти матери.
Она пошла наперекор правилам королевского дворца и начала тайно встречаться со своим телохранителем Даниэлем Дюкрю, позднее даже родила от него двоих детей. В 1992 году появился Луи, а в 1994-м — Полина. Дети не могли считаться претендентами на престол Монако, но после того, как Стефани вышла замуж за Дюкрю в июле 1995 года, их включили в линию престолонаследия Монако. Правда, в 1996 году супруги развелись, но это никак не повлияло на исход событий.
Сейчас Стефани — 14-й кандидат на престол Монако, а ее дети занимают 15-е и 16-е места соответственно.
В 1998-м Стефани родила еще одного ребенка. Ее зовут Камилла, но она до сих пор не попала в число наследников княжеского престола. Когда Камилла Готтлиб родилась, мать почему-то не удосужилась указать в свидетельстве о рождении имя отца. Это вызвало немало противоречивых слухов о том, кто на самом деле является отцом Камиллы. Позднее все слухи были развеяны самой девушкой, которая выложила фотографию, где ее в младенческом возрасте на руках держит Жан Раймона Готтлиб — еще один дворцовый телохранитель.
Несмотря на то, что телохранители в королевской семьи в почете, Камилла все равно не вошла в очередь на престол из-за того, что была рождена не в браке.
При этом никакой обиды на своих родителей девушка не держит.
«Мой отец — мое правое легкое, моя мать — мое левое легкое. Без них я не могла бы жить. Они не пробыли вместе очень долго, но они всегда говорили мне: «Мы желали тебя, и наше счастье в том, что ты здесь». Я очень счастлива. Я бы не променяла свою семью на другую — ни за что на свете», — рассказывала Камилла Готтлиб.
С сестрой Полиной и братом Луи девушка в отличных отношениях. Вместе они в шутку называют друг друга «тремя мушкетерами».
Незаконнорожденные дети в королевской семье Монако только за последние сто лет появлялись неоднократно. Не является исключением в этом плане и князь Альбер, которому пришлось признать двоих своих детей лишь из-за ДНК-экспертизы.
Стоит отметить, что Конституция Монако 2002 года полностью изменила статус этого мини-государства. Таким образом оно хочет обезопаситься от невзгод, связанных с монархическим кризисом. Предполагалось, что если правящий князь Монако умирает, не оставив наследника мужского пола, то страна автоматически становится частью соседней Франции.
Ранее сообщалось, что дочь российской певицы Маши Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако.