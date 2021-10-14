Знать врага в лицо: главное о гриппе в 2021 году, мнение врача-эпидемиолога Дубинина

Грипп является разновидностью ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), которая отличается высокой контагиозностью и более тяжелым течением. О том, какой штамм сейчас «ходит» в России, какие признаки и симптомы характерны для гриппа, что отличает его от простуды и новой коронавирусной инфекции, какие осложнения характерны для этого заболевания и как уберечь себя и близких в сезон простуд, мы поговорили с экспертом в данной области — санитарным врачом, врачом гигиенистом-эпидемиологом Николаем Дубининым.
Что такое грипп: общая информация
«Грипп представляет собой одну из видов острых респираторных вирусных инфекций, — начинает свой рассказ Николай Дубинин. — Только протекает он более тяжко и может иметь серьезные осложнения».
Специалисты различают легкую, среднюю и тяжелую степени тяжести заболевания, а также выделяют его токсическую и молниеносную формы. Заниматься самодиагностикой, конечно же, не стоит. При первых признаках необходимо вызвать на дом врача, который определит, в какой фазе находится болезнь, скажет, возможно ли проводить терапию в домашних условиях или нужно ложиться в стационар, а также назначит соответствующее адекватное лечение.
Наиболее опасен грипп для пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких и других жизненно важных органов.
Хорошо известно, что грипп чрезвычайно заразен, поэтому при появлении первых симптомов больной должен проявить сознательность и не выходить на улицу, в том числе в поликлинику, чтобы не подвергать опасности окружающих.
К сожалению, вирус гриппа отлично приспосабливается к условиям внешней среды и постоянно мутирует, образуя все новые штаммы.
Интересный факт! Всемирная организация здравоохранения дважды в год собирается на специальные совещания в северном и южном полушарии, в ходе которых обсуждает последние данные по гриппу и разрабатывает актуальные рекомендации по составу вакцин.
На вопрос, какой же грипп «ходит» в этом году в России, наш эксперт дает следующий ответ:
- Вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;
- Вирус, подобный штамму A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
- Вирус, подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
- Вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Все перечисленные включены в вакцину, которой рекомендовано прививаться этой осенью.
По словам Николая Дубинина, если верить статистическим данным последних лет, эпидемический сезон гриппа в России начинается с октября и продолжается до мая.
Специалисты рекомендуют со всей серьезностью относиться к этому заболеванию, поскольку оно может приводить к грозным осложнениям, порой чреватым летальным исходом. Если говорить о том, сколько людей умирает от гриппа в год в России, то, по данным Роспотребнадзора, ежегодная смертность от гриппа составляет около 1000 человек.
Основные симптомы и признаки гриппа. Его отличия от простуды и коронавируса
Главное, что отличает грипп от обычной простуды, — резкое начало заболевания. Как правило, для ОРВИ характерно более плавное начало: сперва просто першит в горле, немного закладывает нос, может ощущаться общая слабость и недомогание.
В случае с гриппом события развиваются стремительно. Человек чувствует ломоту во всем теле и боль в мышцах, температура тела резко поднимается до отметки в 38–39 градусов, больного одолевает сильная слабость, симптомы быстро нарастают, появляются насморк, сухой саднящий кашель, сильная боль в горле, вплоть до невозможности глотать, часто присоединяется тошнота, вызванная интоксикацией организма, а также боли в животе, диарея и другие диспепсические расстройства, сопровождаемые обязательной потерей аппетита. Кожные покровы «гриппующего» бледные, на щеках может присутствовать нездоровый румянец.
Еще одна важная характерная для гриппа особенность — более длительное течение заболевания. Если при простуде больной обычно приходит в норму менее чем за неделю, то выздоровление при гриппе занимает куда больше времени. Только лишь температура может держаться до 4–5 дней, а сам восстановительный период, как правило, занимает до двух недель, а то и дольше, если к вирусной присоединяется бактериальная инфекция или же возникают иные осложнения.
Большинство родителей интересуют особенности течения гриппа у детей.
«У пациентов младшего возраста грипп зачастую проходит с теми же симптомами и проявлениями, что и у взрослых, — отмечает наш эксперт. — При этом у детей может наблюдаться повышение температуры до больших значений, порой переходящих в сильную лихорадку, что требует особого контроля со стороны специалистов».
Итак, перечислим еще раз основные симптомы гриппа:
- резкое повышение температуры тела до 38–39 градусов;
- боль в мышцах;
- общая слабость;
- насморк;
- кашель;
- боль в горле.
Как мы видим, большинство из этих неприятных проявлений досаждает нам при любых ОРВИ. Так как же достоверно отличить грипп от обычной простуды и от COVID-19? Спросим у эксперта. Для удобства читателей Николай Дубинин разделил основные наиболее важные отличия по группам в зависимости от описываемых симптомов.
По температуре. Коронавирусу свойственно повышение температуры от 37 градусов, гриппу — от 38, при обычной простуде фебрильной температуры часто нет вовсе.
По насморку. При гриппе и простуде у пациентов нередко встречаются жалобы на обильные слизистые выделения из носовых проходов. При коронавирусе этого нет, обычно есть заложенность носа и потеря обоняния. При гриппе способность чувствовать запахи также может частично исчезнуть, но связано это будет скорее с заложенностью носа, и у человека остается возможность воспринимать особо сильные и резкие запахи, тогда как при ковиде она отсутствует полностью.
По кашлю. Ковиду свойственен сухой изнурительный кашель, при гриппе и простуде кашель плавно перетекает в мокрый с выделением мокроты.
Важно! Данная информация носит сугубо ознакомительный характер, поставить достоверный диагноз может только врач!
Какие осложнения бывают у гриппа?
Грипп особенно опасен не столько своими характерными симптомами, сколько серьезными последствиями, которые могут развиться вследствие их игнорирования, несвоевременного обращения к врачу и позднего начала лечения. Именно с осложненным течением заболевания связывают большинство летальных исходов, которые входят в статистику по смертности от гриппа.
Среди основных осложнений Николай Дубинин называет следующие:
- отек легких;
- менингит;
- энцефалит;
- инфекционно-токсический шок;
- фронтит;
- полиневриты;
- обострение хронических заболеваний;
- вирусная пневмония;
- воспаление сердечной мышцы (миокардит).
Грипп при беременности может приводить к ее прерыванию и инфицированию плода.
Как правильно лечить грипп?
«При гриппе необходимо посетить (а лучше вызвать на дом) врача, который произведет осмотр и на его основе выпишет необходимую тактику лечения в зависимости от типа гриппа и его проявлений, — комментирует наш собеседник. — Из общих рекомендаций могу назвать постельный режим, жаропонижающие при необходимости и обильное теплое питье».
С экранов телевизоров на зрителей льется море рекламы про самые эффективные средства при простуде и гриппе, которые якобы обладают чудодейственными свойствами и обещают поставить больного на ноги едва ли не за один прием. Однако специалисты утверждают, что это — не более чем маркетинговый ход, а эффективность и безопасность большинства рекламируемых средств научно не доказаны.
«При гриппе средней и высокой тяжести применяется лечение антибиотиками, — говорит Николай Дубинин. — В остальных случаях организм вполне способен справиться с вирусом самостоятельно».
В целом стандартный алгоритм действий выглядит так:
- Первым делом необходимо вызвать врача из поликлиники.
- Затем больного укладывают в постель, по возможности в отдельной комнате, чтобы обеспечить полный покой, изолировать его от остальных домочадцев и максимально снизить риск заражения. Воздух в помещении должен быть свежим, прохладным и увлажненным, но сквозняков следует избегать.
- Если температура тела поднимается выше 38,5 градуса, ее необходимо снизить при помощи жаропонижающих средств. Если сильного жара нет, то принимать лекарства не нужно — так организм борется с вирусом.
- Все необходимые препараты назначит врач, если сочтет нужным. Вероятнее всего, это будут средства для облегчения сопутствующих симптомов: антисептические полоскания для горла, таблетки для рассасывания, сосудосуживающие спреи и капли, промывания для носа на основе морской воды, сиропы от кашля и т. д.
- Заболевшего необходимо обеспечить обильным теплым питьем. Это могут быть вода или чай с лимоном, клюквенный или брусничный морс, настой ромашки. А вот заставлять есть «через не хочу» не стоит. По мере выздоровления аппетит обязательно вернется.
Что делать, чтобы не заболеть?
Главной специфической мерой профилактики является своевременная вакцинация. Сделать прививку не составит труда. Уже с середины сентября по всей стране стартует прививочная кампания, и защитить себя от гриппа совершенно бесплатно можно в любой поликлинике или и вовсе по дороге с работы — в специальных мобильных пунктах.
Кроме того, не стоит забывать о классических и проверенных временем способах уберечь себя и близких:
- Чаще мыть руки с мылом;
- Использовать антисептики;
- Регулярно проветривать помещения, использовать увлажнитель воздуха и делать влажную уборку;
- Избегать больших скоплений людей;
- Носить маски в общественных местах и не забывать своевременно менять их каждые 2–3 часа;
- Стараться поменьше нервничать;
- Одеваться по погоде: не мерзнуть и не кутаться в слишком теплую одежду.
В войне против вируса гриппа лучшим оружием и самым верным союзником станет сильный иммунитет. Укрепить его помогут:
- Правильное питание. Основу рациона должны составлять клетчатка, белки и полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи, морская рыба).
- Соблюдение режима дня. Старайтесь ложиться и вставать каждый день в одно и то же время. Засыпать желательно не позднее 22:00, поскольку именно в это время активно вырабатывается гормон сна мелатонин, обладающий антиоксидантной активностью.
- Полноценный сон — не менее 7–8 часов в день.
- Регулярные прогулки на свежем воздухе в любую погоду.
- Умеренные физические нагрузки.
- Прием витаминов при их дефиците в организме (предварительно необходимо сдать анализы).
Все перечисленные меры помогут ослабленному организму как можно скорее восстановиться после болезни и вернуться к привычному ритму жизни.
Отдельно о вакцинации
Витамины, прогулки и здоровый образ жизни в целом — это, безусловно, хорошо и необходимо каждому человеку, однако единственным надежным способом избежать многих заболеваний и тяжелых осложнений является вовремя проведенная вакцинация. Несмотря на то, что о безопасности и необходимости прививок говорят повсеместно, количество сомневающихся по-прежнему достаточно велико. Мы задали Николаю Дубинину наиболее популярные вопросы, касающиеся вакцинопрофилактики гриппа, которые волнуют наших читателей. Ответы на них публикуем в виде интервью в качестве заключения к этой статье.
— Скажите, пожалуйста, стоит ли делать прививку от гриппа взрослым и детям?
— Да, вакцинация — это верный способ профилактики вирусных заболеваний. Для своего спокойствия предварительно следует проконсультироваться с врачом и сдать стандартный набор лабораторных исследований, доступных каждому совершенно бесплатно (общий анализ крови и мочи).
— Через какое время после прививки от гриппа вырабатывается устойчивый иммунитет?
— Примерно через 2–3 недели организм формирует иммунный ответ. Эффект держится от полугода до года.
— Через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от коронавируса?
— Через один месяц.
— Можно ли делать прививку от гриппа после прививки от коронавируса?
— Мой ответ — безусловно, да. Можно и нужно. Коронавирус и грипп — это совершенно разные вирусы. Чтобы обезопасить себя и от того, и от другого, необходимо сделать две прививки с перерывом в 30 дней.
— Как будет выглядеть алгоритм действий для привитых и непривитых?
— Схема прививок будет следующей.
Если у вас уже имеется прививка от коронавируса, то проходить вакцинацию от гриппа стоит по прошествии одного месяца.
Если прививки у вас нет, то правильным порядком действий будет сначала вакцинироваться от гриппа, выждать месяц, а потом ставить две дозы противокоронавирусной вакцины с соблюдением интервала в 21 день. Такая мера поможет организму обеспечить полноценный иммунный ответ на обе вакцины без каких бы то ни было негативных последствий. Также две прививки от гриппа и коронавируса дадут организму стимул вырабатывать большее количество антител.