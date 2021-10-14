Знать врага в лицо: главное о гриппе в 2021 году, мнение врача-эпидемиолога Дубинина

Грипп является разновидностью ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), которая отличается высокой контагиозностью и более тяжелым течением. О том, какой штамм сейчас «ходит» в России, какие признаки и симптомы характерны для гриппа, что отличает его от простуды и новой коронавирусной инфекции, какие осложнения характерны для этого заболевания и как уберечь себя и близких в сезон простуд, мы поговорили с экспертом в данной области — санитарным врачом, врачом гигиенистом-эпидемиологом Николаем Дубининым.

Из личного архива Николая Дубинина /

Что такое грипп: общая информация

«Грипп представляет собой одну из видов острых респираторных вирусных инфекций, — начинает свой рассказ Николай Дубинин. — Только протекает он более тяжко и может иметь серьезные осложнения».

Специалисты различают легкую, среднюю и тяжелую степени тяжести заболевания, а также выделяют его токсическую и молниеносную формы. Заниматься самодиагностикой, конечно же, не стоит. При первых признаках необходимо вызвать на дом врача, который определит, в какой фазе находится болезнь, скажет, возможно ли проводить терапию в домашних условиях или нужно ложиться в стационар, а также назначит соответствующее адекватное лечение.

Наиболее опасен грипп для пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких и других жизненно важных органов.

Хорошо известно, что грипп чрезвычайно заразен, поэтому при появлении первых симптомов больной должен проявить сознательность и не выходить на улицу, в том числе в поликлинику, чтобы не подвергать опасности окружающих.

К сожалению, вирус гриппа отлично приспосабливается к условиям внешней среды и постоянно мутирует, образуя все новые штаммы.

Интересный факт! Всемирная организация здравоохранения дважды в год собирается на специальные совещания в северном и южном полушарии, в ходе которых обсуждает последние данные по гриппу и разрабатывает актуальные рекомендации по составу вакцин.

На вопрос, какой же грипп «ходит» в этом году в России, наш эксперт дает следующий ответ:

Вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; Вирус, подобный штамму A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); Вирус, подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); Вирус, подобный штамму B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Все перечисленные включены в вакцину, которой рекомендовано прививаться этой осенью.

По словам Николая Дубинина, если верить статистическим данным последних лет, эпидемический сезон гриппа в России начинается с октября и продолжается до мая.

Специалисты рекомендуют со всей серьезностью относиться к этому заболеванию, поскольку оно может приводить к грозным осложнениям, порой чреватым летальным исходом. Если говорить о том, сколько людей умирает от гриппа в год в России, то, по данным Роспотребнадзора, ежегодная смертность от гриппа составляет около 1000 человек.

Федеральное агентство новостей /

Основные симптомы и признаки гриппа. Его отличия от простуды и коронавируса

Главное, что отличает грипп от обычной простуды, — резкое начало заболевания. Как правило, для ОРВИ характерно более плавное начало: сперва просто першит в горле, немного закладывает нос, может ощущаться общая слабость и недомогание.

В случае с гриппом события развиваются стремительно. Человек чувствует ломоту во всем теле и боль в мышцах, температура тела резко поднимается до отметки в 38–39 градусов, больного одолевает сильная слабость, симптомы быстро нарастают, появляются насморк, сухой саднящий кашель, сильная боль в горле, вплоть до невозможности глотать, часто присоединяется тошнота, вызванная интоксикацией организма, а также боли в животе, диарея и другие диспепсические расстройства, сопровождаемые обязательной потерей аппетита. Кожные покровы «гриппующего» бледные, на щеках может присутствовать нездоровый румянец.

Еще одна важная характерная для гриппа особенность — более длительное течение заболевания. Если при простуде больной обычно приходит в норму менее чем за неделю, то выздоровление при гриппе занимает куда больше времени. Только лишь температура может держаться до 4–5 дней, а сам восстановительный период, как правило, занимает до двух недель, а то и дольше, если к вирусной присоединяется бактериальная инфекция или же возникают иные осложнения.

Большинство родителей интересуют особенности течения гриппа у детей.

«У пациентов младшего возраста грипп зачастую проходит с теми же симптомами и проявлениями, что и у взрослых, — отмечает наш эксперт. — При этом у детей может наблюдаться повышение температуры до больших значений, порой переходящих в сильную лихорадку, что требует особого контроля со стороны специалистов».

Итак, перечислим еще раз основные симптомы гриппа:

резкое повышение температуры тела до 38–39 градусов;

боль в мышцах;

общая слабость;

насморк;

кашель;

боль в горле.

Как мы видим, большинство из этих неприятных проявлений досаждает нам при любых ОРВИ. Так как же достоверно отличить грипп от обычной простуды и от COVID-19? Спросим у эксперта. Для удобства читателей Николай Дубинин разделил основные наиболее важные отличия по группам в зависимости от описываемых симптомов.

По температуре. Коронавирусу свойственно повышение температуры от 37 градусов, гриппу — от 38, при обычной простуде фебрильной температуры часто нет вовсе.

По насморку. При гриппе и простуде у пациентов нередко встречаются жалобы на обильные слизистые выделения из носовых проходов. При коронавирусе этого нет, обычно есть заложенность носа и потеря обоняния. При гриппе способность чувствовать запахи также может частично исчезнуть, но связано это будет скорее с заложенностью носа, и у человека остается возможность воспринимать особо сильные и резкие запахи, тогда как при ковиде она отсутствует полностью.

По кашлю. Ковиду свойственен сухой изнурительный кашель, при гриппе и простуде кашель плавно перетекает в мокрый с выделением мокроты.

Важно! Данная информация носит сугубо ознакомительный характер, поставить достоверный диагноз может только врач!

Федеральное агентство новостей /

Какие осложнения бывают у гриппа?

Грипп особенно опасен не столько своими характерными симптомами, сколько серьезными последствиями, которые могут развиться вследствие их игнорирования, несвоевременного обращения к врачу и позднего начала лечения. Именно с осложненным течением заболевания связывают большинство летальных исходов, которые входят в статистику по смертности от гриппа.

Среди основных осложнений Николай Дубинин называет следующие:

отек легких;

менингит;

энцефалит;

инфекционно-токсический шок;

фронтит;

полиневриты;

обострение хронических заболеваний;

вирусная пневмония;

воспаление сердечной мышцы (миокардит).

Грипп при беременности может приводить к ее прерыванию и инфицированию плода.

Как правильно лечить грипп?

«При гриппе необходимо посетить (а лучше вызвать на дом) врача, который произведет осмотр и на его основе выпишет необходимую тактику лечения в зависимости от типа гриппа и его проявлений, — комментирует наш собеседник. — Из общих рекомендаций могу назвать постельный режим, жаропонижающие при необходимости и обильное теплое питье».

С экранов телевизоров на зрителей льется море рекламы про самые эффективные средства при простуде и гриппе, которые якобы обладают чудодейственными свойствами и обещают поставить больного на ноги едва ли не за один прием. Однако специалисты утверждают, что это — не более чем маркетинговый ход, а эффективность и безопасность большинства рекламируемых средств научно не доказаны.

«При гриппе средней и высокой тяжести применяется лечение антибиотиками, — говорит Николай Дубинин. — В остальных случаях организм вполне способен справиться с вирусом самостоятельно».

В целом стандартный алгоритм действий выглядит так:

Первым делом необходимо вызвать врача из поликлиники. Затем больного укладывают в постель, по возможности в отдельной комнате, чтобы обеспечить полный покой, изолировать его от остальных домочадцев и максимально снизить риск заражения. Воздух в помещении должен быть свежим, прохладным и увлажненным, но сквозняков следует избегать. Если температура тела поднимается выше 38,5 градуса, ее необходимо снизить при помощи жаропонижающих средств. Если сильного жара нет, то принимать лекарства не нужно — так организм борется с вирусом. Все необходимые препараты назначит врач, если сочтет нужным. Вероятнее всего, это будут средства для облегчения сопутствующих симптомов: антисептические полоскания для горла, таблетки для рассасывания, сосудосуживающие спреи и капли, промывания для носа на основе морской воды, сиропы от кашля и т. д. Заболевшего необходимо обеспечить обильным теплым питьем. Это могут быть вода или чай с лимоном, клюквенный или брусничный морс, настой ромашки. А вот заставлять есть «через не хочу» не стоит. По мере выздоровления аппетит обязательно вернется.

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Что делать, чтобы не заболеть?

Главной специфической мерой профилактики является своевременная вакцинация. Сделать прививку не составит труда. Уже с середины сентября по всей стране стартует прививочная кампания, и защитить себя от гриппа совершенно бесплатно можно в любой поликлинике или и вовсе по дороге с работы — в специальных мобильных пунктах.

Кроме того, не стоит забывать о классических и проверенных временем способах уберечь себя и близких:

Чаще мыть руки с мылом;

Использовать антисептики;

Регулярно проветривать помещения, использовать увлажнитель воздуха и делать влажную уборку;

Избегать больших скоплений людей;

Носить маски в общественных местах и не забывать своевременно менять их каждые 2–3 часа;

Стараться поменьше нервничать;

Одеваться по погоде: не мерзнуть и не кутаться в слишком теплую одежду.

В войне против вируса гриппа лучшим оружием и самым верным союзником станет сильный иммунитет. Укрепить его помогут:

Правильное питание. Основу рациона должны составлять клетчатка, белки и полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи, морская рыба).

Основу рациона должны составлять клетчатка, белки и полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи, морская рыба). Соблюдение режима дня. Старайтесь ложиться и вставать каждый день в одно и то же время. Засыпать желательно не позднее 22:00, поскольку именно в это время активно вырабатывается гормон сна мелатонин, обладающий антиоксидантной активностью.

Старайтесь ложиться и вставать каждый день в одно и то же время. Засыпать желательно не позднее 22:00, поскольку именно в это время активно вырабатывается гормон сна мелатонин, обладающий антиоксидантной активностью. Полноценный сон — не менее 7–8 часов в день.

Регулярные прогулки на свежем воздухе в любую погоду.

Умеренные физические нагрузки.

Прием витаминов при их дефиците в организме (предварительно необходимо сдать анализы).

Все перечисленные меры помогут ослабленному организму как можно скорее восстановиться после болезни и вернуться к привычному ритму жизни.

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Отдельно о вакцинации

Витамины, прогулки и здоровый образ жизни в целом — это, безусловно, хорошо и необходимо каждому человеку, однако единственным надежным способом избежать многих заболеваний и тяжелых осложнений является вовремя проведенная вакцинация. Несмотря на то, что о безопасности и необходимости прививок говорят повсеместно, количество сомневающихся по-прежнему достаточно велико. Мы задали Николаю Дубинину наиболее популярные вопросы, касающиеся вакцинопрофилактики гриппа, которые волнуют наших читателей. Ответы на них публикуем в виде интервью в качестве заключения к этой статье.

— Скажите, пожалуйста, стоит ли делать прививку от гриппа взрослым и детям?

— Да, вакцинация — это верный способ профилактики вирусных заболеваний. Для своего спокойствия предварительно следует проконсультироваться с врачом и сдать стандартный набор лабораторных исследований, доступных каждому совершенно бесплатно (общий анализ крови и мочи).

— Через какое время после прививки от гриппа вырабатывается устойчивый иммунитет?

— Примерно через 2–3 недели организм формирует иммунный ответ. Эффект держится от полугода до года.

— Через какое время после вакцинации от гриппа можно делать прививку от коронавируса?

— Через один месяц.

— Можно ли делать прививку от гриппа после прививки от коронавируса?

— Мой ответ — безусловно, да. Можно и нужно. Коронавирус и грипп — это совершенно разные вирусы. Чтобы обезопасить себя и от того, и от другого, необходимо сделать две прививки с перерывом в 30 дней.

— Как будет выглядеть алгоритм действий для привитых и непривитых?

— Схема прививок будет следующей.

Если у вас уже имеется прививка от коронавируса, то проходить вакцинацию от гриппа стоит по прошествии одного месяца.

Если прививки у вас нет, то правильным порядком действий будет сначала вакцинироваться от гриппа, выждать месяц, а потом ставить две дозы противокоронавирусной вакцины с соблюдением интервала в 21 день. Такая мера поможет организму обеспечить полноценный иммунный ответ на обе вакцины без каких бы то ни было негативных последствий. Также две прививки от гриппа и коронавируса дадут организму стимул вырабатывать большее количество антител.