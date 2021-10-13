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Читатели Daily Mail согласились с критикой властей Европы со стороны Путина

  /   Обновлено: 13 октября 2021 23:42
Политика
Читатели Daily Mail согласились с критикой властей Европы со стороны Путина
Федеральное агентство новостей

Лондон, 13 октября. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Российской энергетической недели раскритиковал правительство Европы за нелогичные действия.

Политики выступают за зеленую энергетику, но требуют продления транзита газа через Украину. Издание «ПолитРоссия» привело комментарии британцев.

«На этом этапе я в том, что касается газа, скорее поверю Путину, чем какому-нибудь ЕС или даже нашему собственному правительству». — отметил Allaboutyou16.

SabreTooth666 иронично отметил, что Путин опять злодей, ведь Британия всегда найдет кого обвинить. Только непонятно, куда делись США с их газом, который они обещали вместо «Северного потока — 2».

«Да из него просто лепят злодея, а это неправда», — подчеркнул Circleoftrust.

Ste Smith 32 считает, что ситуация сложилась так, что доверять можно только Путину. Он единственный мировой глава государства с хорошей репутацией.

«Я вообще всю жизнь твержу: Америка нам больший враг, чем Россия», — заявил Roberto1966.

Ранее Путин заявил, что переживания Запада о том, что демократия в Российской Федерации умерла, сильно преувеличены.

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