Житель Подмосковья получил предупреждение о вооруженных нападениях на школы

Москва, 13 октября. Местный житель подмосковного Раменского получил в социальной сети предупреждение от анонима о якобы готовящихся нападениях на школы.

Сейчас проводится проверка по факту сообщения. Это не первый подобный случай: такие послания получили ранее студентка Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне и студент Авиационного технического колледжа гражданской авиации в подмосковном Егорьевске, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сегодня несколько человек погибли после стрельбы в норвежском городе Конгсберг. Известно, что нападавший был вооружен луком и стрелами мужчина. Злоумышленник уже задержан сотрудниками полиции. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Информацию о погибших подтвердили в Норвежском телеграфном бюро.