Судно ВМС Украины получило повреждение и терпит бедствие в Черном море

Киев, 13 октября. Украинское военное судно терпит бедствие около острова Змеиный в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Судно получило повреждение из-за ухудшения погоды. Военные приняли решение поставить судно на якорь после оценки ситуации. Отмечается, военные вышли на связь с несколькими украинскими предприятиями.

В ВМС сообщили, что к операции по спасению судна привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна. Сейчас обстановку стабилизировали. Угрозы для жизни личного состава судна не наблюдается. Судно пытаются вернуть в пункт его постоянной дислокации.

Военный флот Украины до сих пор пребывает в крайне плачевном состоянии несмотря на все обещания властей страны исправить ситуацию, заявили украинские журналисты. Все украинские лидеры обещали сделать ВМС государства «сильными и могучими», однако последние десятилетия флот планомерно стремится в сторону дна, заявили авторы издания Hromadske.