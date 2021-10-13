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Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг
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Напавший на толпу в Норвегии мужчина был вооружен луком и стрелами

  /   Обновлено: 13 октября 2021 22:55
Происшествия
Напавший на толпу в Норвегии мужчина был вооружен луком и стрелами
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Осло, 13 октября. Мужчина с луком и стрелами и убил и ранил несколько человек в норвежском городе Конгсберг.

Известно, что злоумышленник постоянно перемещался по городу. По этой причине полиции не сразу удалось его задержать. Пострадавшим в результате атаки оказывается медицинская помощь. По последним данным, стрелка задержали.

«Задействованы национальные ресурсы по ликвидации ЧП. В работе учавствуют полицейский вертолет, саперный отряд экипажи из отряда реагирования на чрезвычайные ситуации», — сообщили в полиции.

Местная больница переведена в режим повышенной готовности. Точное число жертв и получивших ранения уточняется.

Ранее стало известно, что жертвами атаки в Конгсберге стали несколько человек. Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас заявил о нескольких пострадавших и погибших. По некоторым данным, также он напал на магазин Coop Extra.

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