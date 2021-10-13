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Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг
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Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг
Происшествия
Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг
wikipedia.org  /  Petter Ulleland / CC0

Осло, 13 октября. Несколько человек погибли после стрельбы в норвежском городе Конгсберг. Об этом сообщили в Норвежском телеграфном бюро.

Представитель полиции Эйстен Ос подтвердил сведения о нескольких раненых и убитых в результате нападения неизвестного. Отмечается, что правоохранительные органы задержали стрелявшего. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Нападения происходят и в США. Четыре человека ранее получили ранения в результате стрельбы в школе города Арлингтон. Отмечается, что погибших в результате атаки неизвестного стрелка не обнаружено. Стрелявшим оказался один из школьников, который открыл огонь по одноклассникам во время драки.

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нападение норвегия стрелок
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