Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг

Осло, 13 октября. Несколько человек погибли после стрельбы в норвежском городе Конгсберг. Об этом сообщили в Норвежском телеграфном бюро.

Представитель полиции Эйстен Ос подтвердил сведения о нескольких раненых и убитых в результате нападения неизвестного. Отмечается, что правоохранительные органы задержали стрелявшего. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Нападения происходят и в США. Четыре человека ранее получили ранения в результате стрельбы в школе города Арлингтон. Отмечается, что погибших в результате атаки неизвестного стрелка не обнаружено. Стрелявшим оказался один из школьников, который открыл огонь по одноклассникам во время драки.