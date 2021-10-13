Архитекторы и предприниматели обсудили изменения транспортной системы Петербурга

Развитие транспортной системы Петербурга стало одной из тем презентации японской фирмы «Никкен Секкей». Эксперты, архитекторы и представители российских компаний оказались участниками круглого стола, где рассмотрели потенциал Северной столицы в данной сфере.

Одним из центральных вопросов дискуссии стало возведение новых транспортных узлов в городе, которые будет реализовывать компания «Мегалайн». По словам руководителя проектов развития организации Александра Коломина, в данном вопросе нельзя забывать об интересах горожан.

«Планы глобальные. В перспективе до 2038 года мы предполагаем существенные изменения транспортной карты Санкт-Петербурга. Фактически реорганизовываем железнодорожную инфраструктуру в рамках административных границ города», — рассказал Коломин.

Представитель «Мегалайна» подчеркнул, что трансформация транспортных потоков была необходима уже давно. По словам Коломина, это связано с увеличением жителей Петербурга. Поэтому на сегодняшний момент для эффективной работы необходимо участие как местной власти, так и частного бизнеса.

Гостем мероприятия стал также посол Японии Тойохиса Кодзуки. Дипломат положительно оценил совместные проекты российских и азиатских компаний, а также отметил планы на дальнейшее сотрудничество.

В рамках круглого стола своим опытом поделилась фирма «Никкен Секкей». Представители компании подробно рассказали о реализации собственных проектов, ценностях и технологиях.

Российские специалисты обсудили перспективы преобразования вокзалов в Петербурге, строительство аэроэкспресса до аэропорта и развитие подземных территорий в центре города.

В сентябре текущего года «Мегалайн» подписал соглашение с АСИ.