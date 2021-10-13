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Правозащитники ФБР собрали самые громкие дела, связанные с экстрадицией россиян в США
Политика
Правозащитники ФБР собрали самые громкие дела, связанные с экстрадицией россиян в США
needpix.com

Москва, 13 октября. Специалисты Фонда борьбы с репрессиями собрали перечень из 34 российских граждан, экстрадированных из третьих стран по запросу Вашингтона за последние 13 лет.

Американские суда приговорили большинство россиян к различным срокам тюремного заключения, несмотря на то, что законность некоторых эпизодов вызывает сомнения. Об этом говорится в опубликованном на аккаунте ФБР сообщении во «ВКонтакте».

Специалисты ФБР обнаружили, что число арестов и экстрадиций россиян по запросу американской стороны возрастало вплоть до 2017 года. Тогда правоохранители США потребовали выслать семь граждан РФ, обвиняемых в нарушении американских законов. Более того, ожидая суда, многим приходилось находиться в ужасных условиях, о которых ранее рассказывала руководитель ФБР Мира Тэрада, которая сама была жертвой полицейского произвола США.

Также Фонд борьбы с репрессиями пришел к выводу, что Финляндия, Испания и Таиланд, из которых чаще всего экстрадировали россиян, активнее всего сотрудничают с властями США. Более того, в перечне экстрадированных перечислены в основном страны Европы, с которыми у Вашингтона заключены двусторонние соглашения об экстрадиции.

Ранее осужденная по сфабрикованному делу во Франции русская девушка София Боднарчук обратилась за помощью к главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэраде. По словам Боднарчук, она не имеет отношение к сфабрикованному французами делу по «соучастию в убийстве».

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