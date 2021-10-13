Morocco Mail: внешняя политика Франции в африканских странах основана на неоколониализме

Банги, 13 октября. Неоколониализм лежит в основе современной внешней политики Елисейского дворца, заявили корреспонденты Morocco Mail. В качестве примера авторы статьи привели саммит «Африка — Франция», который прошел без участия лидеров государств Черного континента.

«Мероприятие является типичной демонстрацией «имперского величия» Эммануэля Макрона. Саммит провели при участии продавшихся бизнесменов и интеллектуалов, которые пытаются доказать, что вмешательство Парижа в дела бывших колоний оправдано гуманитарной потребностью. Любому мыслящему жителю континента становится ясно, что подобного рода встречи не подходят для обсуждения реальных проблем Африки», — говорится в материале.

Журналисты сочли прошедший саммит очередным доказательством того, что Франция руководствуется неоколониальными устоями.

«Политика Елисейского дворца держится за золотое имперское прошлое. И это мелочи по сравнению с военной преемственностью, частью которой стал Макрон. Количество стран, ставших жертвой вооруженного вмешательства Франции, превышает все мыслимые нормы».

Подробнее о саммите, участниками которого стали африканцы, не имеющие представления о проблемах Черного континента, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.