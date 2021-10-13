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Morocco Mail: внешняя политика Франции в африканских странах основана на неоколониализме
Весь мир
Morocco Mail: внешняя политика Франции в африканских странах основана на неоколониализме
wikipedia.org  /  Thomas Faivre-Duboz/CC BY-SA 2.0

Банги, 13 октября. Неоколониализм лежит в основе современной внешней политики Елисейского дворца, заявили корреспонденты Morocco Mail. В качестве примера авторы статьи привели саммит «Африка — Франция», который прошел без участия лидеров государств Черного континента.

«Мероприятие является типичной демонстрацией «имперского величия» Эммануэля Макрона. Саммит провели при участии продавшихся бизнесменов и интеллектуалов, которые пытаются доказать, что вмешательство Парижа в дела бывших колоний оправдано гуманитарной потребностью. Любому мыслящему жителю континента становится ясно, что подобного рода встречи не подходят для обсуждения реальных проблем Африки», — говорится в материале.

Журналисты сочли прошедший саммит очередным доказательством того, что Франция руководствуется неоколониальными устоями.

«Политика Елисейского дворца держится за золотое имперское прошлое. И это мелочи по сравнению с военной преемственностью, частью которой стал Макрон. Количество стран, ставших жертвой вооруженного вмешательства Франции, превышает все мыслимые нормы».

Подробнее о саммите, участниками которого стали африканцы, не имеющие представления о проблемах Черного континента, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

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