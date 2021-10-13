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Политика главы ЦАР стала примером для стран Африки
Весь мир
Политика главы ЦАР стала примером для стран Африки
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Банги, 13 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера стал национальной гордостью и примером для остальных лидеров государств Черного континента, считают корреспонденты Le Potentiel Centrafricain:

«Никто не может оспорить достижения главы ЦАР. Его политика, идущая по стопам отца-основателя Бартелеми Боганда, является образцом управления страной.

Президент четко видит будущее государства, и делает все, чтобы избавить родину от колониальных оков. Именно Центральноафриканская Республика сейчас является единственным местом на материке, где свобода стала реальностью, а не вымыслом. И это произошло после назначения Туадера в 2016 году и его переизбрания в 2020. Независимость страны набирает обороты с каждым днем».

Внутренний режим ЦАР стал единственным на континенте, при котором ни один журналист не отправился под арест за материалы, оспаривающие политику государственного аппарата.

Туадера не стал уподобляться диктаторам и занялся сплочением граждан республики. Именно для этого он инициировал проведение общенационального диалога, чтобы у каждого жителя появилась возможность быть услышанным.

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