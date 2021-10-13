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Священники ЦАР обсудили пути урегулирования межконфессиональных конфликтов
Весь мир
Священники ЦАР обсудили пути урегулирования межконфессиональных конфликтов
pixabay.com  /  stempow

Банги, 13 октября. Епархиальная комиссия по межрелигиозному диалогу архиепископии Банги (CODIDI) проведет недельный тренинг по теме «Мир — это богатство Центральноафриканской Республики». В ходе мероприятия участники обсудят пути урегулирования конфликтов между разными конфессиями по всей стране.

Церемония открытия прошла в межнациональном центре Святого Иоанна XXIII. В течение семи дней представители разных религий ознакомятся со специальной программой, разработанной руководством CODIDI.

Так, участникам объяснят, почему возникают конфликты и как определить их динамику, чтобы оперативно взять ситуацию под контроль. Также обучение предполагает чтение главных книг христианской и мусульманской религии, Библии и Корана.

В последние дни тренинга присутствующих ознакомят с достижениями известных деятелей всего мира, таких как Ганди и Нельсон Мандела, а также напомнят о праве каждого центральноафриканца на свободу вероисповедания.

Ранее девушки из ЦАР рассказали, как их обучают в религиозных общинах. Юные монахини проходят многопрофильную подготовку, чтобы оказывать помощь нуждающимся жителям республики.

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