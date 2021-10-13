Жители ЦАР потребовали арестовать бывшего командира радикальной группировки «Селека»

Банги, 13 октября. Центральноафриканцы потребовали предать суду военного преступника Нурредина Адама, виновного в массовых убийствах мирных жителей.

Адам присоединился к радикально-исламистской группировке «Селека» в 2012 году. Через несколько месяцев он стал государственным министром общественной безопасности. Его назначению поспособствовал находившийся у власти на тот момент премьер-министр Николас Тиангае.

Вплоть до полного распада бандформирования Адам стал инициатором нескольких массовых убийств гражданского населения, выступающего против деятельности боевиков. В 2014 году командир радикалов попал в черный список ООН, в котором перечисляются военные преступники, причастные к бесчинствам на территории Центральноафриканской Республики.

Жители потребовали справедливого наказания для Адама, так как, согласно конституции ЦАР, «любое физическое или юридическое лицо, использующее оружие для дестабилизации обстановки в стране, подлежит судебному преследованию».

Ранее центральноафриканцы потребовали ареста еще одного главаря местного бандформирования Али Дарассы. Ему вменяют убийства, грабежи и похищения людей с целью получения выкупа.