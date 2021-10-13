Армия ЦАР усилила безопасность жителей провинции Мбому

Банги, 13 октября. Глава центральноафриканской префектуры Мбому Перьетт Бенгуэ в интервью Radio Ndekeluka сообщила, что жителям провинции ничего не угрожает, так как за безопасность региона отвечают бойцы правительственных войск (FACA).

«Национальная армия и их союзники из России и Руанды полны решимости, как никогда. Скоро они положат конец бесчинствам головорезов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В ближайшее время солдаты FACA будут преследовать скрывающихся боевиков и найдут их, где бы те не прятались», — заявила Бенгуэ.

Глава провинции рассказала, что правительство распределило по всей территории префектуры дополнительные силы внутренней обороны, чтобы противодействовать активизировавшимся радикалам.

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем выступил на брифинге для СМИ. Он заверил, что национальная армия находится в состоянии повышенной готовности и следит за деятельностью бандитов, чтобы в случае их приближения к городам ЦАР своевременно дать им отпор.