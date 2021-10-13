Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 октября 23:57
23:52
Общество
Адвокат ректора «Шанинки» назвал домашний арест Зуева большим достижением
23:42
Политика
Читатели Daily Mail согласились с критикой властей Европы со стороны Путина
23:29
Общество
Житель Подмосковья получил предупреждение о вооруженных нападениях на школы
23:05
Видео
Архитекторы и предприниматели обсудили изменения транспортной системы Петербурга
23:00
Происшествия
Судно ВМС Украины получило повреждение и терпит бедствие в Черном море
22:55
Происшествия
Напавший на толпу в Норвегии мужчина был вооружен луком и стрелами
22:34
Общество
Елена Драпеко: Очень рада, что «Ленфильм» выбирается из долговой ямы
22:34
Политика
Клинцевич: Встреча Нуланд с Козаком стала продолжением общения Путина и Байдена
22:32
Общество
Мира Тэрада: полицейский произвол в США бьет рекорды, скрыты 17 тысяч случаев убийств
22:27
Происшествия
Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг
Все новости

Армия ЦАР усилила безопасность жителей провинции Мбому
Весь мир
Армия ЦАР усилила безопасность жителей провинции Мбому
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 13 октября. Глава центральноафриканской префектуры Мбому Перьетт Бенгуэ в интервью Radio Ndekeluka сообщила, что жителям провинции ничего не угрожает, так как за безопасность региона отвечают бойцы правительственных войск (FACA).

«Национальная армия и их союзники из России и Руанды полны решимости, как никогда. Скоро они положат конец бесчинствам головорезов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

В ближайшее время солдаты FACA будут преследовать скрывающихся боевиков и найдут их, где бы те не прятались», — заявила Бенгуэ.

Глава провинции рассказала, что правительство распределило по всей территории префектуры дополнительные силы внутренней обороны, чтобы противодействовать активизировавшимся радикалам.

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем выступил на брифинге для СМИ. Он заверил, что национальная армия находится в состоянии повышенной готовности и следит за деятельностью бандитов, чтобы в случае их приближения к городам ЦАР своевременно дать им отпор.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Армия ЦАР усилила безопасность жителей провинции Мбому
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru