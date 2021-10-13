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Исполнитель роли отца Георгия в «Земском докторе» Валерий Долженков скончался
Общество
Исполнитель роли отца Георгия в «Земском докторе» Валерий Долженков скончался
pixabay.com

Москва, 13 октября. Известный по роли в сериале «Земский доктор» актер Валерий Долженков скончался на 75-м году жизни. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Театра на Юго-Западе».

Причина смерти артиста не раскрывается. Прощание с Долженковым запланировано на 12:00 пятницы, 15 октября. Мероприятие пройдет в больнице №70.

«Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», — отмечается в сообщении театра, куда Долженков пришел еще в 1994 году.

На счету артиста несколько десятков ролей в советских и российских фильмах и сериалах. Широкой публике он известен по участию в картинах «Земский доктор», «Вечный зов», «Борис Годунов», «Русь изначальная», «Хождение по мукам», «Куприн» и «Любить по-русски — 2».

Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни умер журналист и актер Алексей Лагутин. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

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актер земский доктор долженков
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