Литовкин: модернизированная торпеда «Шквал» будет сверхточно поражать вражеские цели

Санкт-Петербург, 13 октября. Россия рассматривает возможность модернизации имеющихся в арсенале торпед для подводных лодок, которые могут развивать колоссальную скорость и сверхточно поражать вражеские цели, заявил капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Отмечается, что генеральный директор госпредприятия «Регион» Игорь Крылов еще в 2020 году подтвердил информацию о возможной модернизации российских торпедных комплексов «Шквал». Он напомнил, что это оружие является гордостью советских конструкторов.

«Торпеда "Шквал" — это знамя нашего предприятия, его главный символ. «Регион» создавался для того, чтобы у России появилось высокоскоростное подводное оружие. Кроме нас, эти технологии не были освоены ни в одной стране», — заявил он.

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Литовкин в интервью «Народным новостям» отметил, что торпеда в свое время была снята с вооружения из-за малой дальности поражения. Однако современные технологии позволят России вернуть в строй эту смертоносную ракету. Эксперт подчеркнул, что скорость «Шквала» может достигать 200 узлов, поэтому боеприпас может практически со 100% вероятностью уничтожить любую подводную или надводную цель.

«"Шквал" обеспечивал однозначное попадание в цель. Сбить ракету на такой скорости под водой физически невозможно», — рассказал Литовкин.

По словам эксперта, одним из главных преимуществ обновленной торпеды станет увеличенная дистанция, а также способность маневрировать под водой.

Ранее сообщалось, что США пытались скопировать супербыстрые российские торпеды. Они работали над этим проектом с 1997 года, однако он завершился провалом.