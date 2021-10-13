Пресс-секретарь президента ЦАР: армия готова отразить любое нападение боевиков

Банги, 13 октября. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем провел брифинг для СМИ ЦАР. На выступлении он заверил присутствующих, что национальная армия находится в состоянии повышенной боевой готовности и сможет дать отпор радикалам, активизировавшимся в нескольких отдаленных провинциях.

«Боевики занимаются саботажем, совершают многочисленные преступления. Они вооружены иностранной взрывчаткой и противопехотными минами, от которых страдают жители удаленных префектур. Сейчас мы расследуем трагедию на трассе Бамбари-Алиндао, чтобы узнать, почему миротворцы ООН отказались сопровождать гуманитарный конвой. А пока идет выяснение подробностей, мы отправили в регион бойцов правительственной армии», — прокомментировал Мокпем.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Также пресс-секретарь призвал жителей республики тщательно проверять информацию и не заниматься распространением фейков. Он напомнил гражданам, что именно благодаря поддержке России и Руанды национальным войскам удалось разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в республику мир.

Ранее Мокпем рассказал, что власти по-прежнему регулярно обращаются в ООН с требованием отмены неправомерных санкций, препятствующих качественному оснащению правительственной армии.