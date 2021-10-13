Экс-директор ВОЗ Капила об изнасилованиях в Конго: «это частая проблема миссий ООН»

Браззавиль, 13 октября. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказались замешаны в крупнейшем скандале за всю историю ООН. Более 80 членов компании стали фигурантами в деле о многочисленных изнасилованиях женщин в Конго.

Пострадавшие сообщили о многократных случаях преступлений сексуального характера и принуждений к интимной близости. От действий работников ВОЗ пострадало около 80 человек.

«Это чрезвычайно распространенная проблема, которая существует на протяжении десятилетий — на Гаити, в ЦАР, в Конго как в миротворческих операциях, так и в других гуманитарных проектах», — заявил бывший директор департамента Всемирной организации здравоохранения Мукеш Капила.

Эксперт считает, что главной проблемой является дипломатическая неприкосновенность сотрудников международной организации, которые от ощущения безнаказанности идут на преступления. Причем виновникам все сходит с рук.

Большая часть фигурантов дела оказались нештатными работниками, нанятыми на время. Ранее в Центральноафриканской Республике инициировали расследование преступления габонского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Их обвиняют в сексуальном насилии по отношению к местным жителям.