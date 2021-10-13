Ректора МВШСЭН Зуева отправили под домашний арест

Москва, 13 октября. Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору ИОН «РАНХИГС», ректору МВШСЭН Сергею Зуеву.

Суд не стал удовлетворять ходатайство следствия об заключении подозреваемого под стражу. Зуева отправили под домашний арест сроком до 7 декабря 2021 года.

Зуева подозревают в хищении бюджетных средств в ходе реализации программы «Учитель года» национального проекта «Образование». Об этом сообщила пресс-служба Тверского районного суда города Москвы.

Ранее ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев отказался признавать свою вину. По информации ОНК, сейчас он содержится в изоляторе на Петровке.