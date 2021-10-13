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Дочь Распутиной устроила драку в студии Малахова

  /   Обновлено: 13 октября 2021 20:55
Шоу-бизнес
Дочь Распутиной устроила драку в студии Малахова
instagram.com  /  @masharasputina_official

Москва, 13 октября. Дочь популярной певицы Маши Распутиной Мария Захарова спровоцировала настоящую драку в студии телеканала «Россия-1». 20-летняя наследница звезды обвинила собственного сводного брата в растлении в программе «Прямой эфир».

Дети супруга артистки превратили студию в настоящий октагон UFC. После скандального заявления о совращении Захарова напала на сводного брата Романа и подралась с ним прямо в студии. Лишь родственникам удалось разнять потасовку, а самому ведущему Андрею Малахову пришлось прервать эфир.

Россия 1 / Prt Scr / Прямой эфир

Дочь популярной российской певицы рассказала, что брат, который старше ее на 22 года, всегда проявлял к ней интерес как мужчина. Она отметила, что Роман Захаров периодически вел себя неадекватно по отношению к ней и ее матери. По ее словам, однажды в порыве агрессии он заявил, что зарежет Распутину, а позже предложил девушке заняться сексом.

«Мама просила меня не общаться с этим наркоманом. И он один раз сказал: «Слушай, меня твоя мама начинает бесить, я ее, наверное, зарежу». Дошло до такого, что он предлагал мне переспать», — поделилась воспоминаниями дочь певицы.

Россия 1 / Prt Scr / Прямой эфир

Захарова считает подобные заявления от родственника выходящими «за грань нормы». В анонсе передачи отмечается, что Распутина и ее супруг никак не реагировали на скандальные заявления наследницы.

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