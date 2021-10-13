Украинские тиктокеры делятся роликами с песней о националисте Бандере

Киев, 13 октября. На Украине школьники при помощи роликов популяризируют личность националиста Степана Бандеры через социальную сеть TikTok.

Подростки запустили флешмоб с песней «Батько наш Бандера», снимая под нее ролики в самых неподходящих для этого местах. В распространяемых через соцсети видеороликах они исполняют композицию, посвященную идеологу украинского национализма.

В одном из роликов школьники решили поиздеваться над учителем и вошли в класс всей толпой, исполняя при этом песню в честь Бандеры. На другой видеозаписи подросток заходит в школьный туалет, где его приветствуют другие школьники и начинают петь композицию, мешая юноше сделать свои дела.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее сообщалось, что 14 октября на Украине отметят День защитников и защитниц Украины. В столице страны пройдут десятки мероприятий, которые проведут различные радикальные группировки. В Киеве запланировано не менее двух маршей националистов, участники которых придут к офису президента страны и выдвинут властям новые требования.

Как сообщил депутат Верховной рады Илья Кива, после того, как он опубликовал поздравление с днем рождения для президента России Владимира Путина, находящиеся на фронте украинские бойцы затравили его. Нардепу приходится спать с оружием, так как в его адрес поступают угрозы.