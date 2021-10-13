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Марокканского бизнесмена назначили королевским советником по инвестициям
Весь мир
Марокканского бизнесмена назначили королевским советником по инвестициям
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Рабат, 13 октября. Бывший министр промышленности и торговли Марокко Мулай Хафид Элалами при недавно сформированном правительстве премьера Азиза Аханнуша вступит во влиятельную должность советника короля Мухаммеда VI.

Если не случится изменений, тогда бизнесмен, основатель и владелец Saham Group займет высокопоставленный пост в ближайшие дни. Примечательно, что миллиардера, возглавлявшего ведомство с 2013 года до формирования нового кабмина 7 октября, назначили советником по инвестициям и крупным промышленным проектам, а также основным спикером с ключевыми иностранными инвесторами.

По информации Africa Intelligence, такое решение означает, что Мулай Хафид Элалами продолжит продвигать из королевского дворца проекты, которые создал, когда работал министром. Находясь в правительстве, бизнесмен стремился укрепить национальную автомобильную промышленность и создать развивающийся сектор аэронавтики.

Однако уход из кабмина не означал прекращения влияния даже на администрацию Азиза Аханнуша, поскольку новый глава ведомства экономики и финансов Надия Феттах Алауи — одна из его протеже. Также Мулай Хафид Элалами в должности советника получит больше возможностей для более непосредственного участия в управлении Saham Group.

Холдинговая компания превратилась в инвестиционный фонд после продажи собственного страхового подразделения южноафриканской Sanlam за миллиард долларов в 2018 году. Сын основателя управляет группой, которая вкладывается в частное образование.

Ранее король Мухаммед VI принял присягу нового правительства, в состав которого вошли 24 министра, в том числе семь женщин. Кроме того, впервые назначили отвечающего за цифровое развитие Марокко.

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марокко
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