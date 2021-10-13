Раненого истощенного медвежонка спасают в ветеринарной клинике Челябинска

Челябинск, 13 октября. Истощенного раненого медвежонка нашли в Катав-Ивановском районе рядом с Башкортостаном и доставили в челябинскую клинику для животных. Ветеринар Карен Даллакян провел операцию маленькой медведице.

Местные жители сообщили об истощенной медведице в минэкологии региона. Животное бродило рядом с трассой, вероятнее всего, в поисках пропитания. Работники национального парка «Зюраткуль» и сотрудники охотничьего надзора спасли детеныша и привезли в ветеринарную клинику. Специалист Карен Даллакян прооперировал медведицу.

«Состояние стабильно тяжелое. Медвежонок ранен, истощен, нашли в таком состоянии. Рана неизвестного происхождения. Хирургически обработали все, взяли необходимые анализы, пока карантин», — рассказал ветеринар.

По сведениям замминистра экологии области Виталия Безрукова, медведице около года. Животное было очень слабым, когда его нашли. Скорее всего, самка прошла сотни километров в поисках еды, и в дороге на нее нападали хищники. Сейчас о ней заботятся специалисты.

Еще одну маленькую медведицу ранее спасли в Карачаево-Черкессии. Хозяева бросили животное и приковали к опоре линии электропередач. Медвежонок просидел на цепи несколько недель.