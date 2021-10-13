Актер Шакунов признался, что живет с женой как на раскаленных углях

Москва, 13 октября. Актер театра и кино Илья Шакунов честно рассказал об отношениях с супругой Анной Дюковой, с которой он живет более 20 лет. Их взаимоотношения нельзя назвать идеальными.

Шакунов познакомился с будущей женой в ТЮЗе имени Брянцева, куда пришел работать после окончания театрального института. В театр пришла молодая актриса, которая покорила мужчину.

«Я взглянул на нее первый раз и что-то почувствовал. Потом уже через месяц я ей объявил, глядя в глаза, что она будет моей женой», — сказал 51-летний артист в эфире программы «Судьба человека».

По словам знаменитости, за годы совместной жизни в их семье было всякое. Их отношения полны и счастливыми моментами, и разногласиями. Артист указал, что любовь не может существовать без ревности.

«Мы с Аней продолжаем жить как на раскаленных углях. Мы с ней живые люди. У нас не было никогда, чтобы все остыло. Мы встаем с утра и не уверены, что через месяц у нас будет такая же ситуация. Все как в первый раз. Я не знаю, почему так происходит. Но это здорово», — признался актер в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Шакунов откровенно рассказал и о беспочвенной ревности, которая была в его семейной жизни. Он признался, что ревновал спутницу жизни к Владимиру Машкову, с которым она работала над фильмом «Григорий Р.».