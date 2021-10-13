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Палестинцы отменили визит президента ФИФА из-за осквернения мусульманского кладбища
Весь мир
Палестинцы отменили визит президента ФИФА из-за осквернения мусульманского кладбища
Global Look Press  /  JINI via Xinhua/XinHua

Иерусалим, 13 октября. Президент Палестинской футбольной ассоциации (ПФА) Джибриль Раджуб отменил встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ввиду участия последнего в официальном мероприятии на мусульманском кладбище.

Речь идет о состоявшейся 12 октября встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и ряда чиновников ФИФА, включая Инфантино, Стивена Мнучина, Дэвида Фридмана. Также в мероприятии приняли участие дочь и зять экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и Джаред Кушнер, бывший Госсекретарь США Майк Помпео.

В ходе диалога обсуждалась возможность организации ЧМ-2030 в Израиле и соседних арабских странах, с которыми еврейское государство нормализовало отношения и, возможно, еще нормализует к моменту проведения турнира. Речь идет, прежде всего, об участниках так называемого «Авраамского договора» — Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне.

«Почему мы не можем мечтать о чемпионате мира в Израиле и его соседях? Мы много говорили в последние месяцы, после того, как ОАЭ и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений. Так что, возможно, совместное принятие чемпионата — это вариант», — прокомментировал собственную инициативу Инфантино.

Потенциально в эту «схему» может войти и Палестинская автономия, однако она выступила с демаршем ввиду места проведения вышеописанной встречи. Мероприятие состоялось в «Музее терпимости», возведенном на датируемом XI веком старейшем в Иерусалиме исламском кладбище. ПФА направила письмо президенту ФИФА, в котором говорится об опасностях политизации спорта и «поддержке сионистских евангельских групп, которые открыто отрицают основные права палестинского народа и призывают к нарушению международного права».

«Строительство музея на этом месте нарушает святость кладбища, на котором хранятся останки сподвижников и мусульманских ученых, лежащих в этой земле исламского наследия на протяжении сотен лет истории Иерусалима», — говорится в заявлении палестинской организации.

Палестинские власти остро реагируют на любые действия, де-факто легитимирующие суверенитет Израиля над Западным берегом Евфрата и Восточным Иерусалимом. В их число входят и «Авраамский договор», расцениваемые автономией как «удар в спину» со стороны арабских государств.

Федеральное агентство новостей /

Скандал с кладбищем, в свою очередь, вырос из оскорбительного, по мнению палестинцев, отношения к мусульманским местам захоронения.

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