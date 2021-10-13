Вашингтон, 13 октября. С начала этого года в США 1181 несовершеннолетний в возрасте до 17 лет был убит с использованием огнестрельного оружия, 3301 получил ранения. Об этом свидетельствует статистика некоммерческой организации The Gun Violence Archive, которая отслеживает количество жертв огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

Число несовершеннолетних жертв стрельбы в 2017 году побило многолетний максимум и остается на этом уровне спустя четыре года, достигнув нового пика в 2020 году, когда от применения огнестрельного оружия пострадал 5141 несовершеннолетний.

So far this year, 4,482 children age 17 or younger have died (1,181) or been injured (3,301) in shootings.



That’s tracking ahead of last year, when the final total was 5,141 — the most since @GunDeaths began tracking.



Read more in today's Daily Bulletin: https://t.co/3ZizVB9t1m — The Trace (@teamtrace) October 12, 2021

Судя по статистике текущего года, 2021 может побить рекорд предыдущего и привести к еще большим жертвам среди юных американцев.

«Мы стали исключительно хорошо разбираться в том, что делать и как предлагать помощь, когда молодой человек теряет свою жизнь. Мы действительно преуспели в этом», — говорит директор одной из школ Филадельфии, 14 учеников которой стали жертвами стрельбы за последний год.

При этом молодеют как жертвы насильственных преступлений, так и преступники. В последние годы уже никого не удивить, если несовершеннолетнего арестовывают по подозрению в убийстве.

В прошлый четверг в Нью-Йорке подросток был ранен на баскетбольной площадке. Это происшествие не вызвало бы никакого общественного резонанса, если бы не опубликованная фотография предполагаемого стрелка.

«Предположительный возраст стрелка — от 11 до 13 лет».

“The shooter is believed to be 11 to 13 years old.” #nyleg https://t.co/GkRv6FgnLX — Shannon Watts (@shannonrwatts) October 11, 2021

Полиция отмечает не только рост количества преступлений, совершаемых подростками в отношении своих сверстников, но и их жестокость.

«Они выпустят весь магазин в чье-то туловище или голову. Они стреляют в человека и ранят его, а затем подходят, становятся вокруг, и разряжают свое оружие в него», — говорит детектив полиции из Филадельфии.

Организация Gun Violence Archive сообщает, что по состоянию на 13 октября жертвами вооруженного насилия в США стали более 16 тысяч человек или в среднем 56 человек в день. Количество раненных превышает 32 тысячи.