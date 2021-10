Вашингтон, 13 октября. С начала этого года в США 1181 несовершеннолетний в возрасте до 17 лет был убит с использованием огнестрельного оружия, 3301 получил ранения. Об этом свидетельствует статистика некоммерческой организации The Gun Violence Archive, которая отслеживает количество жертв огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

Число несовершеннолетних жертв стрельбы в 2017 году побило многолетний максимум и остается на этом уровне спустя четыре года, достигнув нового пика в 2020 году, когда от применения огнестрельного оружия пострадал 5141 несовершеннолетний.

So far this year, 4,482 children age 17 or younger have died (1,181) or been injured (3,301) in shootings.



That’s tracking ahead of last year, when the final total was 5,141 — the most since @GunDeaths began tracking.



Read more in today's Daily Bulletin: https://t.co/3ZizVB9t1m