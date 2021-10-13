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Более 1100 детей были застрелены в США с начала 2021 года

  /   Обновлено: 13 октября 2021 21:26
Весь мир
Более 1100 детей были застрелены в США с начала 2021 года
Global Look Press  /  Aimee Dilger / Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 октября. С начала этого года в США 1181 несовершеннолетний в возрасте до 17 лет был убит с использованием огнестрельного оружия, 3301 получил ранения. Об этом свидетельствует статистика некоммерческой организации The Gun Violence Archive, которая отслеживает количество жертв огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

Число несовершеннолетних жертв стрельбы в 2017 году побило многолетний максимум и остается на этом уровне спустя четыре года, достигнув нового пика в 2020 году, когда от применения огнестрельного оружия пострадал 5141 несовершеннолетний.

Судя по статистике текущего года, 2021 может побить рекорд предыдущего и привести к еще большим жертвам среди юных американцев.

«Мы стали исключительно хорошо разбираться в том, что делать и как предлагать помощь, когда молодой человек теряет свою жизнь. Мы действительно преуспели в этом», — говорит директор одной из школ Филадельфии, 14 учеников которой стали жертвами стрельбы за последний год.

При этом молодеют как жертвы насильственных преступлений, так и преступники. В последние годы уже никого не удивить, если несовершеннолетнего арестовывают по подозрению в убийстве.

В прошлый четверг в Нью-Йорке подросток был ранен на баскетбольной площадке. Это происшествие не вызвало бы никакого общественного резонанса, если бы не опубликованная фотография предполагаемого стрелка.

«Предположительный возраст стрелка — от 11 до 13 лет».

Полиция отмечает не только рост количества преступлений, совершаемых подростками в отношении своих сверстников, но и их жестокость.

«Они выпустят весь магазин в чье-то туловище или голову. Они стреляют в человека и ранят его, а затем подходят, становятся вокруг, и разряжают свое оружие в него», — говорит детектив полиции из Филадельфии.

Организация Gun Violence Archive сообщает, что по состоянию на 13 октября жертвами вооруженного насилия в США стали более 16 тысяч человек или в среднем 56 человек в день. Количество раненных превышает 32 тысячи.

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Федеральное агентство новостей /

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