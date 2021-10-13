Экономист Ткаченко не увидел перспектив для улучшения диалога США и РФ после визита Нуланд

Санкт-Петербург, 13 октября. Поездка замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву не приведет к потеплению в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе выступления экономиста на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». По его словам, визит в Москву американского дипломата, которая ранее была внесена в санкционные списки России, не стоит расценивать как первый шаг к стабилизации двусторонних отношений между сверхдержавами.

«Это будет негативная стабильность, просто непонятно, зачем американцам делать уступки? Если снижать давление, то наверное, это будут хорошие новости, но это не самое главное. Пока они не будут делать ничего такого, что показалось бы интересным», — сказал он.

Global Look Press / Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Однако Вашингтон вряд ли решится дальше ухудшать отношения с Москвой. Слишком сильное давление может спровоцировать Россию полностью отвернуться от Запада и начать создавать свой собственный мир. Это может сказаться на формировании иных норм международного права. Именно поэтому в отношениях держав есть красные линии, которые нельзя переходить. В завершение экономист выразил уверенность, что это правило предостерегает Россию и США от ядерной войны.

Ранее стало известно, что Нуланд провела ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновниками в Москве. С 2019 года она находилась в санкционном списке России, однако Кремль снял ограничения в обмен на аналогичные действия минюста США.