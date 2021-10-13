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Экс-тренер «Зенита» Петржела поддержал решение РФС уволить Черчесова

  /   Обновлено: 13 октября 2021 20:26
Спорт
Экс-тренер «Зенита» Петржела поддержал решение РФС уволить Черчесова
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Москва, 13 октября. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал правильным увольнение Станислава Черчесова с поста наставника российской национальной команды.

Властимил Петржела считает, что руководство Российского футбольного союза (РФС) приняло правильное решение, разорвав контракт со Станиславом Черчесовым. Об этом экс-тренер «Зенита» рассказал в интервью изданию Sport24.

«Карпин сильнее как тренер на данном этапе. Сборная на первом месте в группе и имеет неплохой отрыв за два тура до конца отбора. После провального Евро о таком даже мечтать не могли. Думаю, Россия попадет на чемпионат мира», — подчеркнул чешский специалист.

Черчесов покинул пост наставника сборной России после 16-го чемпионата Европы, на котором национальная команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе B. Результаты работы тренерского штаба были признаны РФС неудовлетворительными.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о готовности объявить выходной в стране в случае победы сборной России на ЧМ в Катаре. Он назвал это событие «диким».

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футбол черчесов увольнение сборная россии Петржела
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