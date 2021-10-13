Политик Шеин назвал главную причину бедности в России и ее решение

Своим видением того, как в нашей стране можно повысить благосостояние граждан, поделился секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по вопросам социальной политики Олег Шеин в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Как государство может победить бедность в России».

Гость отметил, что Россия занимает 50-е место в мире по показателю ВВП на душу человека, а по минимальным заработным платам — 80-е. Это означает, что минимальная заработная плата могла бы быть увеличена, если бы при этом у нас был меньше список Forbes, при том же уровне экономического развития. В таких не самых богатых странах Европы, как Польша и Португалия, доля издержек на пенсионное обеспечение национальной экономики составляет порядка 14%, в России — 7%. При другом перераспределении созданного продукта уровень пенсии в РФ спокойно был бы вдвое выше, чем он есть на сегодняшний день.

«Проблема бедности — это проблема неравенства, в первую очередь это не проблема слабой экономики, это проблема перераспределения внутри этой экономики между богатейшей частью общества и всеми остальными», — сказал Олег Шеин.

Эксперт также добавил, что в США и Великобритании уровень подоходного налога после Второй мировой войны ушел на отметку 95 и 98%. Именно так, за счет жесткого налогового перераспределения и изъятия у богатейшего класса, когда изымались земельные латифундии, национализировали заводы, принадлежащие коллаборационистам во Франции, возник в Европе и США средний класс.

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Вместе с тем гость обратил внимание, что в США, в отличие от стран западной Европы, доступность образования носит классовый характер. Если в Финляндии или Дании дети имеют возможность получить примерно одинаковое образование, то в Америке существует некий имущественный ценз для поступления в высшую школу. Обычный человек из рабочей семьи не может себе это позволить, поэтому там студенты очень сильно закредитованы. Такая ситуация, когда у людей нет базового образования, закрепляет межпоколенческое неравенство. В этих условиях правительство вынуждено выделять продуктовые наборы, чтобы те люди, у которых нет денег на хлеб и консервы, не пошли грабить богатейший правящий класс. Впрочем, у другой категории населения дела не намного лучше.

«Если в 1980 году к среднему классу относилось 32% американских семей, то к 2015 году только — 26%, что на 6% меньше. Они не пополнили богатейший список, а эти люди скатились в низший класс. Фактически каждая шестая семья среднего класса за эти 40 лет перешла в категорию низшего класса», — сообщил собеседник.

В то же время Олег Шеин подчеркнул, что классы расслоения в России больше, чем в США за счет того, что в Соединенных Штатах есть развитые системы профессиональных союзов, а также модель материальной помощи. В России в последние годы она тоже начала отлаживаться, но от американской практики мы очень далеки.

Федеральное агентство новостей /

Нарастить экономику нашей стране тоже непросто, поскольку это возможно добиться за счет сбыта либо за границу, либо внутри страны. Для первого варианта нужно иметь совершенно другую систему экономики. Наш экспорт носит ярко выраженный нефтегазовый, сырьевой характер. Однако мировая экономика, и Россия здесь не исключение, переходит на возобновляемые источники энергоснабжения. В Европе они достигли отметки 28% от общего энергобаланса.

«Мы понимаем, что нефть и газ — это не бесконечная история, она закончится, как в свое время закончилась история угля. Внутреннего рынка нет, потому что нет денег у людей и не будет при такой политике. Закредитованность российского работающего класса превысила на сегодняшний день отметку в 22 триллиона рублей, и она, если мы берем соотношение между закредитованностью и заработной платой, выше, чем в США», — отметил эксперт.

В завершение Олег Шеин прокомментировал предложение партии «Справедливая Россия» ввести базовый доход для всех граждан РФ в размере 30 тысяч рублей. По его мнению, в рамках текущей повестки эта тема не может обсуждаться с точки зрения ее практического применения, но по отдельным категориям она должна быть реализована.

«Содержательно, я думаю, будет обсуждаться и должна быть принята концепция базового дохода для семей, имеющих детей, потому что мы вошли в реальную катастрофу, и если мы из нее не выйдем, то дискуссия лишена практического смысла. По России сегодня уровень рождаемости ниже, чем в странах Западной Европы. В целом по ЕС коэффициент рождаемости 1,6, у нас 1,5», — подытожил гость.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал бедность и проблемы в здравоохранении «главными врагами» нашей страны. Глава государства призвал Правительство РФ трудиться еще более результативно, чтобы реализовать все намеченные планы.