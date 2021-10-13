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В МИД России напомнили о недопустимости развязывания ядерной войны между странами
Политика
В МИД России напомнили о недопустимости развязывания ядерной войны между странами
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 13 октября. Ядерным державам следует помнить о том, что в ядерном противостоянии не может быть победителей, заявил замглавы делегации России в Первом комитете Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

В опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН заявлении Воронцова говорится, что ядерная война не должна быть развязана. По его словам, российская сторона последовательно выступает за переподтверждение всеми ядерными державами основополагающей формулы о том, что в ядерном противостоянии не может быть победителей.

«Этот постулат подтвержден в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Джо Байдена от 16 июня 2021 года. Россия и Китай включили его в совместное заявление от 29 июня, приуроченное к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — говорится в заявлении МИД РФ.

Воронцов отметил, что Россия призывает остальные страны последовать ее примеру. Он подчеркнул, что важнейшая задача на сегодняшний день — не допустить повторения трагедии 1945 года, «когда ядерное оружие было использовано США против японских городов».

Ранее в Совбезе РФ заявили, что террористы предпринимают попытки получить доступ к данным о ядерном вооружении. Злоумышленников интересует информация об изготовлении подобного оружия.

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