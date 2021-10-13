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Дирижер Черниговский сравнил обучение музыкантов в Мурманской области и Петербурге

  /   Обновлено: 13 октября 2021 20:25
Общество
Дирижер Черниговский сравнил обучение музыкантов в Мурманской области и Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 13 октября. Член Международного музыковедческого общества (IMS), дирижер и исследователь Михаил Черниговский сравнил условия обучения и оснащения классов в Мурманской области и Санкт-Петербурге.

По словам руководителя федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики», в последнее время в Мурманске и окрестностях в музыкальных школах проводят замену оснащения, что благоприятно сказывается на развитии сферы.

«Происходит полная замена музыкальных инструментов, в том числе и фортепьяно по линии федеральных проектов, в связи с этим инструментарий в музыкальных школах, он меняется, и происходит определенное развитие в данной сфере», — отметил участник пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Однако Черниговский считает, что дело вовсе не в оснащении. В первую очередь, учащиеся петербургских музыкальных школ имеют доступ к крупным событиям в сфере, где могут получать необходимый опыт.

«Что касается условий, они не равны, ученикам в Санкт-Петербурге, конечно, проще принять участие в каких-то глобальных мероприятиях, в конкурсах, фестивалях, в мастер-классах или просто проконсультироваться с ведущими специалистами и педагогами. Только в этом разница», — резюмировал гость пресс-центра.

Он добавил, что все остальные сферы легко восстанавливаются, поскольку в последнее время происходит отток кадров из крупных городов. Талантливым молодым педагогам предоставляют достойный уровень заработной платы, который не сильно уступает столичному. Однако все еще существует довольно серьезная проблема с жильем.

Ранее Черниговский рассказал, как поощряются яркие участники проектов и музыкальных конкурсов в Мурманской области. По его словам, главной наградой для артистов становится возможность выступить на исторической сцене в Санкт-Петербурге.

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музыка обучение черниговский
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