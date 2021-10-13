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Актер из «Звездного пути» Уильям Шетнер отправился в космос на корабле Безоса
Общество
Актер из «Звездного пути» Уильям Шетнер отправился в космос на корабле Безоса
Global Look Press  /  Birdie Thompson/AdMedia

Вашингтон, 13 октября. Актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в «Звездном пути», слетал в космос на многоразовом суборбитальном корабле New Shepard.

Космический аппарат стартовал в Техасе в 17:50 по московскому времени. На борту корабля находился 90-летний Шетнер, который стал самым пожилым астронавтом, побывавшим в космосе. На судне вместе с ним были вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Бошуайзен и бизнесмен Глен де Врайс.

Провожал экипаж в космос и встречал на Земле владелец Blue Origin Джефф Безос, который летал на корабле летом. Шетнер, выходя из капсулы, поделился с миллиардером своими впечатлениями от полета и был растроган до слез.

«Ты летишь ввысь, и вдруг — голубизна под тобой внизу и эта ужасная чернота сверху. Родная земля, нежно голубой цвет под тобой, а над тобой — темнота! Что это? Смерть? Что это — эта чернота сверху», — сказал актер из «Звездного пути».

Интересно, что побывавший в космосе Безос не сможет получить звание астронавта. Это произошло из-за новых критериев Федерального управления гражданской авиации США.

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космос безос шетнер
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