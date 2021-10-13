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Десятки человек погибли в ходе боев в йеменском Марибе
Весь мир
Десятки человек погибли в ходе боев в йеменском Марибе
Global Look Press  /  Xinhua

Сана, 13 октября. Хуситское движение «Ансар Аллах» потеряло более 130 человек после нанесения удара в районе города Мариб. Об этом сообщает The National News со ссылкой на военное командование арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

«Мы атаковали девять боевых машин противника в районе Аль-Абдии. Потери хуситов составили 134 человека», — говорится в официальном заявлении.

Одновременно с этим появились сообщения уже от самих ополченцев. Они атаковали заправочную станцию на юге от Мариба.

Просаудовские СМИ говорят о сотнях жертв среди мирного населения после атаки заправки, однако уточняют, что инцидент произошел во время боевых действий между повстанцами и коалиционными войсками в районах Аль-Джуба и Аль-Абдия.

«Хуситские ополченцы взяли Аль-Абдию в осаду. В ответ авиация коалиции нанесла более 30 ударов», — пояснил глава департамента социальной политики муниципалитета Мариба Абдул Хаким аль-Каиси.

Бои за Мариб

Окрестности Мариба на протяжении нескольких месяцев остаются ареной самых ожесточенных боестолкновений за последние годы йеменской войны.

Мариб имеет стратегическое значение. Он является узловой точкой, своеобразным перекрестком целой сети дорог, который позволит ополченцам «Ансар Аллах» существенно продвинуться на юг.

Кроме того, в этом районе находится богатое месторождение нефти, здесь же расположен единственный в Йемене нефтеперерабатывающий завод.

Война в стране продолжается уже семь лет. Хуситы противостоят армии проправительственных войск, которую поддерживает коалиция Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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