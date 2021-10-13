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Совместный военный комитет обсудит в Лондоне вывод наемников из Ливии
Весь мир
Совместный военный комитет обсудит в Лондоне вывод наемников из Ливии
pixabay.com  /  user:1966666

Триполи, 13 октября. Член Совместного военного комитета «5+5» генерал-майор Фарадж ас-Саусаа объявил, что в Лондоне по просьбе европейского правительства запланировали встречу с рядом британских официальных лиц.

По его словам, мероприятие посетят четыре представителя СВК с целью обсудить практические шаги по выводу иностранных сил и наемников из Ливии в соответствии с октябрьским соглашением. Ранее СВК по итогам женевских встреч объявил о подготовке схемы действий по «постепенной, одновременной и сбалансированной» эвакуации зарубежных военных и боевиков с территорий североафриканской страны.

Миссия ООН по поддержке Ливии подтвердила, что комитет действительно подписал документ, а глава МООНПЛ Ян Кубиш пообещал содействовать в исполнении. По его мнению, план станет краеугольным камнем последовательного процесса вывода наемников и иностранных сил.

«Схема создает позитивный импульс, который следует использовать для продвижения к стабильной и демократической стадии, в том числе путем проведения свободных, заслуживающих доверия и прозрачных национальных выборов 24 декабря, результаты которых будут приняты всеми», — подчеркнул Ян Кубиш.

Встреча по Ливии с участием министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш, членов СВК «5+5», международных атташе и различных заинтересованных сторон стартовала в Лондоне 11 октября.

Цель делегатов — обсудить расформирование вооруженных группировок, объединение органов безопасности и урегулирования кризиса перед президентскими выборами, запланированными на конец 2021 года. Мероприятие проспонсировали британское внешнеполитическое ведомство и МООНПЛ.

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