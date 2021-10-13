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Свыше половины французов остались недовольны действиями Макрона на посту президента
Политика
Свыше половины французов остались недовольны действиями Макрона на посту президента
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Париж, 13 октября. Действиями президента Франции Эммануэля Макрона остались недовольны больше половины опрошенных граждан страны.

В ходе опроса 52% французов заявили, что считают неудовлетворительной его работу и недовольны проводимой им политикой. Еще 22% одобрили его действия, а вот 26% вовсе отказались от оценок в адрес президента страны.

В конце сентября в Лионе неизвестный напал на Макрона, бросив в него нечто похожее на куриное яйцо. С криками «Да здравствует революция!» мужчина швырнул в главу государства круглый предмет. Политик не пострадал, а нападавшего задержали. Также сообщалось, что в октябре житель города Марсель прошел в больницу на прием, предъявив на входе QR-код президента Франции, который ранее слили в Сеть.

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