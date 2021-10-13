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Беременная певица Нюша появилась в ботинках на тракторной подошве
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша появилась в ботинках на тракторной подошве
Prt Scr youtube.com  /  NYUSHA MUSIC

Москва, 13 октября. Певица Нюша на сцене с раннего детства. Самые ярые ее поклонники наблюдали, как она взрослела, и делали это с интересом, пишет Teleprogramma.pro.

Певица из ребенка превратилась в подростка, а затем — в женщину, вышла замуж и успела стать супругой активного политического деятеля, бывшего участника КВН Игоря Сивова. Сейчас у них растет двухлетняя дочь Симба. Недавно супруги объявили, что ждут еще одного малыша и даже устроили по этому поводу вечеринку, где и рассекретили пол будущего малыша — у них будет мальчик.

Стоит отметить, что Нюша любит путешествовать. Недавно певица побывала в Париже, где на каждом углу показывала свои женственные наряды, гуляя с дочерью. Певица носит платья, юбки и умело сочетает их с грубыми представителями мира одежды — куртками или обувью. В этот раз певица решила щегольнуть монохромным нарядом.

Она решила попозировать у инсталляции, посвященной проблемам экологии. Звезда надела на себя спортивный костюм оверсайз сливочного цвета с ботинками на шнуровке и тракторной подошве, которые в моде этой осенью.

В похожих ботинках ранее были замечены: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня и другие теледивы. По мнению стилистов, такая обувь не только в тренде, но еще и довольно практична.

Подписчики звезды восхитились тем, как выглядит беременная Нюша.

«Ню, тебе так идет животик»;

«Классно выглядишь»;

«Нет слов, чтобы описать этот шедевр»;

«Боже, какая красивая!»;

«Крутой лук»;

«Хочу также выглядеть»;

«Цвет просто милота! Идет очень»;

«Какой наряд, плюшевая Нюша»;

«Красота во плоти»;

«Ботинки просто у всех, может стоит выделиться?» — написали они.

Ранее Нюша призналась Утяшевой, что никогда не хотела «Феррари».

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Все новости / Шоу-бизнес / Беременная певица Нюша появилась в ботинках на тракторной подошве
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