Беременная певица Нюша появилась в ботинках на тракторной подошве

Москва, 13 октября. Певица Нюша на сцене с раннего детства. Самые ярые ее поклонники наблюдали, как она взрослела, и делали это с интересом, пишет Teleprogramma.pro.
Певица из ребенка превратилась в подростка, а затем — в женщину, вышла замуж и успела стать супругой активного политического деятеля, бывшего участника КВН Игоря Сивова. Сейчас у них растет двухлетняя дочь Симба. Недавно супруги объявили, что ждут еще одного малыша и даже устроили по этому поводу вечеринку, где и рассекретили пол будущего малыша — у них будет мальчик.
Стоит отметить, что Нюша любит путешествовать. Недавно певица побывала в Париже, где на каждом углу показывала свои женственные наряды, гуляя с дочерью. Певица носит платья, юбки и умело сочетает их с грубыми представителями мира одежды — куртками или обувью. В этот раз певица решила щегольнуть монохромным нарядом.
Она решила попозировать у инсталляции, посвященной проблемам экологии. Звезда надела на себя спортивный костюм оверсайз сливочного цвета с ботинками на шнуровке и тракторной подошве, которые в моде этой осенью.
В похожих ботинках ранее были замечены: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня и другие теледивы. По мнению стилистов, такая обувь не только в тренде, но еще и довольно практична.
Подписчики звезды восхитились тем, как выглядит беременная Нюша.
«Ню, тебе так идет животик»;
«Классно выглядишь»;
«Нет слов, чтобы описать этот шедевр»;
«Боже, какая красивая!»;
«Крутой лук»;
«Хочу также выглядеть»;
«Цвет просто милота! Идет очень»;
«Какой наряд, плюшевая Нюша»;
«Красота во плоти»;
«Ботинки просто у всех, может стоит выделиться?» — написали они.
Ранее Нюша призналась Утяшевой, что никогда не хотела «Феррари».